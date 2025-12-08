Светлана Гущерова със сигурност държи първото място по бисери сред родните знаменитости. Неотдавна блондинката разкри в подкаст какви коли е карала и по-интересните истории около возилата й. Видимо Светлана има проблем не само с правописа на български език, но и с правоговора - тя измисля и нови думи, които не съществуват."Аз имам нови токчета, нови обувки съм си купила. Искам просто да ги покажа, ако е удобно, разбира се. Преди да си сложа токчетата трябва хубаво да си намажа с крем краката, всяка една кожа изсъхва и трябва да се захранва. Аз съм маниачка на тема кремове и постоянно се мажа, докато карам, парфюмирам се и се пудря също докато карам“ – заяви с простодушие Светлана в подкаста "Бричка". Водещият Филип се стресна от думите й и я затапи, че явно прави всичко друго, но не и да шофира и да си гледа пътя. Плеймейтката потегли със "захранена“ кожа, но бисерите не спряха дотук."Още в началото, когато живеех в Търговище, едно мое гадже, детска любов, решава, че ще ми подари кола. Но не ми задава въпроса имаш ли книжка, нямаш ли книжка, можеш ли да шофираш, не можеш ли да шофираш. Той решава, че ще ми направи подарък кола. И първата ми кола беше "Сиат Ибиза“ – сподели бившата г-жа Гущерова.Тя няколко пъти спомена марката и всеки път казваше "Сиат“, вместо "Сеат“. Разбира се, блондинката не помнеше дали е била бензин или дизел, който й е я подарил, той трябвало и да я зарежда. Безплатната кола вървяла с безплатно гориво. Явно Василева от малка е свикнала да е на издръжка на различни мъже и да получава облаги от тях."След това ние се разделяме, много бързо всичко приключва и мен ме грабва "Плеймейт", грабва ме София, грабва ме хайлайфът, грабва ме животът. И идвам да живея в София, но кола нямам. Имах една приятелка, Николчето, която заведох в Търговище да запозная с мама и тати. Тя имаше книжка и можеше да кара и предложи да вземем "Сиата". И аз казвам, супер, нека да взема моята кола от Търговище. И решаваме, че от Търговище тръгваме за София със "Сиатчето". Но аз съм страшна мераклийка да карам колата, защото никога не съм ги карала, а все пак е моя. Казвам на Николчето, че тръгваме за София, но аз ще карам. Тя беше против, но аз настоях. Тя ми казваше кога да натисна газ, спирачка, съединител. Никол ми сменяваше скоростите, аз само държах волана. Така карах докато не се наложи да изпреваря един тир. Попаднахме в това, как се казва...и стигнахме София“ – това е първото шофиране на Светлана, като по това време няма книжка. Кльощавата блондинка не можа да се сети, че феноменът, при който между гумата на автомобила и пътната настилка се образува воден слой, водещ до загуба на сцепление и контрол върху превозното средство, се казва аквапланинг.Разбира се, плеймейтката не счела за нужно да се запише на шофьорски курс, а продължила да шофира без книжка и без особено големи умения зад волана. Два дни по-късно катастрофира пред бившето заведение "Марая“ в центъра на София. "Катастрофирах и избягах. Бях ударила една кола, издирваха ме, защото бях избягала, беше много страшно. Все пак ме намериха. Избягах, защото точно ставах известна и се притесних, нямах и книжка. Всеки е минал през такъв период“, споделя с усмивка плеймейтката, но съветва хората да не го правят и да не бягат от ПТП.Малко по-късно бившата еротична моделка решила да си купи сама по-нова кола. Взела си втора употреба возило, което се оказало крадено."Казаха ми: "Искаш ли да си купиш BMW 5, M пауър, M пакет, всичко ти е M, всичко ти е перфектно?!. Само за 10 000 лева. Реших да си я купя, защото предишната не беше хубава за снимане. И решавам, че аз ще си купя това БМВ, която се оказа с пренабити номера“, сподели Светлана, която май е абонирана за екшън и премеждия.Тя и Златка Райкова се возят, но ги спира полиция на столичен булевард, които явно ги пускат без проверка, защото малко по-късно Светлана отива до родното Търговище, където отново я спира полиция и й казват, че колата е крадена и е с пренабити номера. Органите на реда задържат звездата и я водят в участъка."Обаче аз съм си нагла и му казвам – "Добре, може ли да ми направиш една фотосесия, докато съм закопчана. Да имам снимки“. Той ме гледа тъпо и ме пита дали съм сериозна. Разбира се, че съм сериозна. Аз съм известна, а никой друг известен няма снимки с белезници", разказва многодетната майка. Все пак полицаят така и не фотографира еротичната моделка с белезници и днес не можем да се насладим на тези кадри, които биха били култови.Следващият й досег с возило е "Ауди" Q3, което си купила чисто ново, но още същата вечер изгаснало на светофар в София, а кльощавата блондинка се обадила на управителя на магазина и му се накрещяла, че й е продал развален автомобил. Уви, возилото не било счупено, а просто блондинката не се сетила, че джипът се нуждае от гориво, за да върви.По-късно бившата г-жа Гущерова катастрофирала, но не по нейна вина. "Аз по принцип много пъти съм го казвала в интервюта, че когато отида в църква, манастир или храм, винаги ми се случва нещо лошо. В Търговище не ме харесват, там хората ми завиждат и всеки път като се прибера, ми се случват само лоши неща", коментира някогашната еротична моделка.Всъщност хората от града не завиждат на блондинката, а се срамуват, че свързват града с плеймейтката и глупостите, които ръси. "Как ли няма да завиждам на жена, която роди от богаташ, за да си оправи живота, но всъщност остана с пръст в уста и сега се чуди как да се оправи с четирите си деца и да ги изхрани. Какво да завиждам на жена, която е избрала лесния път, вместо да учи, работи и да се развива. То е смешно!" – коментира съученичка на Василева, която трудно я разпознава след множеството й корекции.След запознанството си с Християн Гущеров, Светлана започва по-луксозния си живот със скъпи коли. Тя се похвали, че е шофирала "Ройс-Ройс", но не й харесва и предпочита лимузини като "Майбах". Светлана няколко пъти повтори "Ройс-Ройс", а Филип я коригира, че се казва "Ролс-Ройс"."Да, и Християн все ме поправяше, че не го произнасям правилно", призна си бившата еротична моделка. В момента тунингованата мадама шофира кола, дадена й от близка приятелка, докато си намери заможен мъж, който да може да й осигури луксозно возило, по възможност лимузина, пише "Уикенд".