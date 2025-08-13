Светлана бивша Гущерова пак напомни за себе си

© "Фокусирам се върху себе си, върху децата и върху всичко, което ни кара да се усмихваме. Животът е нова глава", коментира тя на въпрос от почитател. На друг обясни, че децата им Ани и Доби (Анелия и Добромир) се виждат от време на време с баща им.



Запитана дали иска още деца Василева отвръща:



"За мен децата са най-важното и най-хубавото нещо в живота. Винаги съм вярвала, че колкото повече деца, толкова повече любов и радост".



Плеймейтката твърдо зaявява, че няма да каже дали има нова любов и занапред това ще бъде нейна тайна. Загатва, че скоро може пак да се появи на екран и казва, че тежи 43 килограма, пише "България Днес".