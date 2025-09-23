ЗАРЕЖДАНЕ...
|Светлана за Гущеров: Никога не е хубаво да се казва "никога"
В това е непреклонна плеймейтката Светлана Василева. Изкусителката е крайно уморена от скандалите около развода и с милионера Гущеров Въпреки четирите им деца тя е сигурна - любовта им вече е затворена страница .Най много можем да поддържаме нормален контакт и да водим разговор, но категорично - събиране отново няма да има“, отсече пред фоновете си блондинката. Светла споделя, че е търпяла ужасни неща, които само тя и най-близките й знаят. "По принцип никога не е хубаво да се казва "никога", но когато човек усети, че е дошъл крайният момент. осъзнава, че дори ако другият се промени, няма как да се съберем отново“, непоколебима е сексбомбата.
Бившата на Гущеров признава, че никак не й е лесно да се грижи напълно сама за многобройната им челяд.
Като модерна жена силиконката постоянно е по ангажименти, но някак успява да зарадва всеки един от малчуганите си. Преди дни например красавицата запретна ръкави и врътна баница за чудо и приказ. Блюдото обаче не бе традиционно, а с нискокалорични продукти, за да не се залепи на тънката й фигура.
Разводът на звездното семейство е тема номер 1 в медийните среди вече месеци наред. Двамата все не могат да се разберат, съдят се, а Василева дори издаде ограничителна заповед срещу бившия си.
"Никой не е в моите обувки и само аз и близките около мен знаем какво сме преживели аз, децата ми, майка ми, семейството ми. През толкова трудни етапи в живота ни, когато за 24 часа всичко можеше да се обърне коренно различно", откровена е красавицата, пише Hotarena.
