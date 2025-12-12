Жана Бергендорф пак успя да взриви публичното пространство — този път не с поредния музикален бунт, а с историята на любовта си. Певицата и нейната половинка Светослава за първи път седнаха рамо до рамо пред камера и разказаха в подкаста на Нора Недкова истината за връзката си. И да — откровенията им са от онези, които оставят феновете да мигат на бавен каданс.Още в началото Светослава хвърли бомбата: "Познаваме се от седем години. Имаше флирт… но Жана се уплаши и изчезна.“Певицата само се усмихна — "Изчезването ми е навик.“Е, този навик най-накрая се е пропукал, защото двете описват връзката си като "съдбовна“, а семействата им — в пълен контраст с българските клишета — ги подкрепят безусловно.Но това беше само загрявката.Жана призна и нещо, за което досега се говореше само зад кулисите: "Преди Светослава също имах връзка с жена. Две известни жени обаче трудно живеят заедно.“Така, между редовете, певицата потвърди слуховете за предишната си женска любов — и разклати още повече интереса към личния си живот.Светослава също не скри, че връзката им далеч не е само романтика и харизма. "Понякога е малко стресиращо да живея с човек, който не излиза от заглавията“, призна тя.Но след това добави най-важното: "Гордея се с нейната популярност. Повечето време ми е приятно.“Жана направи най-личното признание: промяната към жените дошла след серия от болезнени грешки с мъже."Не беше по рождение. Просто направих много лоши избори“, каза певицата — и това обяснение веднага се превърна в нова гореща тема в мрежата, пише Intrigi.bg.