Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Световни шампиони по надяждането с люти чушки пристигат у нас
Автор: Десислава Томева 12:09Коментари (0)20
©
Sofia Chilli Fest е избраният фестивал от световната лига на лютото League of Fire за домакин на едно от най-значимите международни събития – Финала за Европейската купа и колана на лигата, който ще се проведе на 4 и 5 октомври във фермата на Chilli Hills в село Лозен, съобщиха организаторите, цитирани от "Фокус".

В България пристигат 10-те регионални шампиона от Великобритания, Германия, Словения, Испания, Нидерландия, Унгария, Сърбия и Италия. Срещу всички тях ще се изправи българската легенда и носител на световен рекорд Николай Филипов, който наскоро завоюва трето място в световната ранглиста. Това е битка, която се случва само веднъж годишно и води със себе си публика от цяла Европа.

Водеща на големия финал ще бъде UK Chilli Queen – Shahina Waseem, която посети България за първи път миналата година по време на първото издание на Sofia Chilli Fest. Тя е легенда в света на лютите надяждания – с почти 100 последователни победи, световни титли и безброй огнени предизвикателства зад гърба си. "България обещава да се превърне в истинска европейска столица на лютото. Изданието на Sofia Chilli Fest миналата година надмина всички наши очаквания, а тазгодишното се очертава да събере на едно място хиляди почитатели на пикантното от целия континент – с повече емоции, повече вкус и много награди“, споделя Shahina Waseem. В неделя публиката ще бъде свидетел на състезанието за Титлата на България, Купата на София и Колана на шампионите. В епична битка ще се изправят най-добрите състезатели от България и региона. Миналата година титлата грабна именно Николай Филипов, който успя да победи конкуренцията от Унгария, Германия и Сърбия.

Посетителите ще могат да се забавляват и с разнообразна програма по време на Sofia Chilli Fest 2025:

· Над 30 български и международни производители на люти продукти, гурме сосове и подправки.

· Гурме зона за храни и напитки – специални предложения от партньори и брандове, включително тематична испанска зона с кухня, напитки и културна програма.

· Игри и предизвикателства за публиката с много награди и адреналин.

· Музикална програма с диджеи и изпълнители на живо – двудневен празник с музика за всички вкусове.

· Кулинарни работилници и демонстрации с гост-готвачи.

· Образователни работилници за градско земеделие и садене на люти чушки.

· Музей на лютото – единствен по рода си в Европа, проследяващ историята на най-лютите чушки, традициите и културното им значение.

· Детска зона с работилници, занимания и игри за най-малките.

· Палатков лагер за всички, които искат да пренощуват под звездите с гледка към София.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Макрон ще представи доказателства в съда, че съпругата му е жена
11:40 / 18.09.2025
"Епопея на забравените" оживява на сцената на ДТ "Адриана Будевск...
10:33 / 18.09.2025
Кралска вечеря в замъка "Уиндзор": Чарлз и Камила посрещнаха Тръм...
08:40 / 18.09.2025
Бизнесменът Мирослав се присъедини към Завоевателите
23:14 / 17.09.2025
Кой е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели"?
21:25 / 17.09.2025
Скандалната Емили от "Ергенът" се е пробвала в чалгата: Даваш кеш...
20:44 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
Бюджет 2026
България в еврозоната
Арестуваха кмета на Варна
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: