Световноизвестна българка е родена на днешния ден
©
Награди получава също в най-известния оперен конкурс в света "Опералия“ в Милано (2010) и в Екс ан Прованс (2007), както и в родината си в конкурса за немска и австрийска музика (2001), конкурса за българска класическа музика (2000) и "Млади таланти“ (2000).
Пее в представления и концерти в "Ла Скала“ в Милано, "Театро Реал“ в Мадрид, Националната опера в Прага, Фестивала на Монпелие, Операта на Лил, Бруклинската музикална академия в Ню Йорк и др.
През 2026 г оперната прима се завръща на музикалното събитие "Гала в София", коетоще се проведе на 25 и 27 август 2026 г. в София.
"Гала в София“ е традиция, за която говори целият свят. Това ще е единствената й певческа изява в България през следващата година“, коментират от екипа й.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Човек попита в мрежата "Ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция?" – попиляха го от коментари
24.12
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Търсят 5-ма милионери, не са си взели печалбите
17:25 / 24.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: 2026 година бележи началото на мощна г...
15:14 / 24.12.2025
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ...
15:15 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Варненците Стефка и Петър се потопи...
12:54 / 24.12.2025
Актрисата Мария Статулова каза коя е любимата й дума
12:56 / 24.12.2025
Човек попита в мрежата "Ще може ли с българското евро да се пазар...
15:50 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.