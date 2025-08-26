ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Светът на метъла скърби!
В понеделник (25-и) групата сподели новината в социалните мрежи със следното съобщение: "С дълбока скръб споделяме сърцераздирателната новина, че нашият скъп приятел, член на групата и един от основателите на Sacramentum, Нисе Карлен, почина.
Той избра да напусне този свят поради борбата си с психични проблеми. В този момент молим за уважение към личното пространство на неговото семейство, приятели и колеги от групата, докато се опитваме да приемем тази загуба. Благодарим ти за всичко, Нисе.
Винаги ще бъдеш с нас. Самоубийството никога не трябва да бъде възхвалявано".
Групата също така сподели и телефони за помощ при кризисни ситуации, свързани със самоубийство: за ЕС – 116 123, и за САЩ – 988.
Създадена през 1990 г. под името Tumulus, Sacramentum оказва значително влияние върху екстремната музика със своя блек/дет метъл стил. Карлен е част от групата от самото начало, първоначално като китарист, а по-късно преминава към бас китара и вокали.
Първоначалният период на активност на бандата продължава малко повече от десетилетие и завършва с третия им и последен дългосвирещ албум, "Thy Black Destiny“ (1999). Въпреки че дебютният им албум от 1996 г.
"Far Away from the Sun“, им носи признание в ъндърграунд сцената и повлиява на блек/дет жанра в продължение на десетилетия, завръщането на Sacramentum през 2019 г. възроди тяхното наследство чрез участия на фестивали и преиздаване на албуми.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 802
|предишна страница [ 1/134 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Азис: Случва се нещо, от което ме побиват тръпки!
20:41 / 26.08.2025
Нови ремонти по АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" започват скоро
16:07 / 26.08.2025
5 начина да спестим от сметките за ток и вода у дома
14:39 / 26.08.2025
Viber с нова функция
13:41 / 26.08.2025
Тайното оръжие срещу избухливостта може да се крие в храната
12:53 / 26.08.2025
Емрах Стораро се сгоди
12:16 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета