© виж галерията Дебютното пътуване на най-големия круизен кораб в света - Icon of the Seas, е най-бързо продаващото се в историята на Royal Caribbean. То е почти разпродадено, като са налични само ограничен брой свободни места. Круизът из Карибите, който ще тръгне от Маями, е планиран за януари 2024 г.



И тъй като изпълнителният директор на компанията Майкъл Бейли заяви пред инвеститорите, че Icon of the Seas – който има капацитет за 7600 гости – е "най-продаваният продукт в историята на бизнеса“, настроението в Royal Caribbean несъмнено е повече от добро.