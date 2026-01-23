Светът се сбогува с Валентино
©
Сред присъстващите на погребението бяха актрисите Ан Хатауей и Елизабет Харли, както и дизайнерите Ана Фенди, Брунело Кучинели и Данатела Версаче, дългогодишният редактор на "Vogue“ Ана Уинтур, както и семейството и дългогодишен личен и професионален партньор на известния дизайнер Джанкарло Джамети.
Пълната базилика бе украсена изцяло с бели цветя, а до ковчега на легендарния дизайнер имаше негова черно-бяла снимка. Снимането в базиликата бе забранено на медиите.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.