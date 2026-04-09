Облаци mammatus се появиха в небето над къмпинг "Оазис“, съобщиха Meteo Balkans. Красивата гледка е заснета от Гергана Гочева.

Характерното за тях е, че приличат на заоблени издутини, насочени надолу от облака. Често са подредени като вълни или "пухкави топки“, съобщава Burgas24.bg.

Тези облаци се образуват, когато студен въздух започне да потъва от долната част на облака или при силна нестабилност в атмосферата. Най-често са свързани с буреносни облаци.