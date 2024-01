ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© ЕПСТИЙН



Принц Андрю и Бил Клинтън са сред над стоте души, посочени в наскоро публикувани правни документи, свързани с Джефри Епстийн.



Разкриването на първата партида съдебни досиета включва имената на жертви, приятели и сътрудници на сексуалния престъпник и Гилейн Максуел – въпреки че много други няма да имат пряка връзка с Епстийн.



Финансистът милионер, който общуваше с кралски особи и известни личности, беше обвинен, че управлява голяма мрежа от непълнолетни момичета за секс. Докато чакаше съдебен процес, той се самоуби в килията си през 2019 г.



Правните документи се отнасят до дело за клевета, заведено срещу Максуел през 2015 г., и бяха публикувани в сряда по заповед на съдия.



Втора част от документи, публикувана в четвъртък вечерта, не хвърли много нова светлина върху случая и включва много от имената, които по-рано бяха оповестени публично. Допълнителни документи, разпечатани в петък, в момента се преглеждат от The Independent.



Посочването в тези документи не показва никакви неправомерни действия, свързани с Епстийн или някой друг. Списъкът включва много от обвинителите и предполагаемите жертви на Епстийн, както и хора, които имат само странични връзки с него и са били привлечени в делото срещу Максуел като свидетели или в друга роля.



Принц Андрю се появява на видно място, като в документите се споменава предишно обвинение, че е опипал Йохана Сьоберг (което той отрича). Бившите американски президенти Бил Клинтън и Доналд Тръмп също са посочени, като нито един от тях не е обвинен в нарушение.



Не са включени съдии, съдебни служители и законни представители.



САМОЛЕТ



Alaska Airlines съобщи, че е върнала някои от своите Boeing 737 Max 9, които са останали заземени, след като един от техните самолети загуби част от фюзелажа по време на полет.



Авиокомпанията се извини на засегнатите, като каза, че проверката не е открила "тревожни констатации".



В петък един от самолетите им трябваше да кацне аварийно в американския щат Орегон, след като външна част от самолета се изкърти и падна.



Самолетът, превозващ 177 пътници и екипаж, кацна безпрепятствено в Портланд.



Boeing заяви, че е наясно с инцидента и "работи за събиране на повече информация".



Службата за гражданска авиация на Обединеното кралство каза пред Би Би Си, че "наблюдава ситуацията много отблизо".



Евън Смит, един от 171-те пътници на борда, каза: "Чухме силен удар около лявата задна част на самолета и въздушните маски паднаха.



"Казаха, че на онзи ред е имало дете, чиято блузка отлетяла и майка му го е държала, за да се увери, че няма да отлети и то.“



Диего Мурило каза, че дупката била "голяма колкото хладилник".



Пасажерът Елизабет Лий добави: "Част от самолета липсваше и вятърът просто беше изключително силен, но всички бяха по местата си и с коланите си.



Джесика Монтоя описа полета като "пътуване от ада“, като добави, че вятърът изтръгнал телефона от ръката на мъж.



Обявявайки заземяването на 65 самолета, главният изпълнителен директор на Alaska Airlines Бен Миникучи каза: "Всеки самолет ще бъде върнат в експлоатация само след приключване на пълната поддръжка и проверките за безопасност“.



В по-късно изявление се казва, че повече от една четвърт от тези самолети са били проверени и ще се върнат в експлоатация, тъй като не са открити проблеми.



Според данните от проследяването на полета самолетът до Онтарио, Калифорния, бил достигнал 4876 метра височина, когато започнал аварийното си снижаване.



Изображенията, изпратени до новинарските издания, показват нощното небе, което се вижда през пролуката във фюзелажа, като също се виждат изолационни материали и други отломки.



Други снимки показват седалката, която е най-близо до засегнатата част, наведена напред без. За нея пътниците казаха, че не била заета,.



"Сърцето ми е с тези, които бяха на този полет – толкова съжалявам за това, което преживяхте“, каза Миникучи. "Много съм благодарен за реакцията на нашите пилоти и стюардеси.“



12-0



Футболен отбор от Мартиника, който предприе пътуване от 12 900 км, за да играе мач за купата във Франция, загуби мача си с 12-0.



Golden Lion са действащи шампиони на острова, който отвъдморски регион на Франция в Карибите, и един от няколкото отбора извън страната, които участват в купата на страната.



За тяхно съжаление в жребия бяха изтеглени срещу Лил от Лига 1 на осминафиналите.



Нямаше приказна феерия, тъй като Лъвът не успя да изреве, бивайки разбит с 12-0 от бившия френски шампион в съботния мач.



Те допуснаха седем гола преди полувремето, включително четири за девет минути към края на първото полувреме.



Джонатан Давид и Едон Жегрова вкараха хеттрикове в рекордна победа за домакините на Stade Pierre-Mauroy.



Golden Lions отправиха един удар към вратата, а Лил – 37.



Дългото пътуване на посетителите до Северна Франция започна в сряда с директен полет до Париж.



Те имаха достатъчно време да обмислят поражението - по време на тяхното пътуване от 6400 км.



След последния съдийски сигнал играчите на Лил аплодираха Златния лъв на изход от терена, каза The Sun.



Мартиника е остров от 1128 квадратни километра с население от 364 508 души в Малките Антили, в източната част на Карибско море.



СПАСЕН



Мъж, прекарал почти 24 часа в морето в Нова Зеландия, привика спасителите си, като използва часовника си, за да отразява слънцето.



Полицията каза, че е "абсолютно чудо", че мъжът - чието име не е назовано - е жив, след като е паднал зад борда от своята 12-метрова лодка, докато е бил на самостоятелен риболов във вторник.



Той каза, че лодката се е преобърнала, след като е закачил вероятно риба марлин.



Мъжът издържал студена нощ в океана и дори се изправил очи в очи с акула, която дошла да го "подуши", каза полицията.



Той се опитал да преплува 55 км до островите Олдърман край североизточната част на Нова Зеландия, но бързо се изтощил и теченията продължавали да го влекат все по-надалеч.



В крайна сметка мъжът бил спасен, когато трима рибари - назовани от полицията като Тейлър, Майк и Джеймс - решили да проучат, след като забелязали необичайно отражение във водата.



Те открили, че това е мъжът, който отчаяно се опитвал да привлече вниманието им, използвайки отражението на слънцето върху часовника си.



Първите думи на мъжа, когато беше спасен, бяха: "Радвам се да те видя“, каза един от рибарите пред New Zealand Herald.



"Пълно чудо е, че рибарят е все още жив след изпитанието. Без бързите действия на тримата господа, които го извадили, това със сигурност щеше да има трагичен изход“, казаха от полицията.



"Лодкарите свършиха звездна работа и без съмнение спасиха живота на този човек.“



Мъжът бързо е бил откаран в Whangamata Marina, където е бил лекуван от хипотермия и изтощение.



Местоположението на неговата лодка остава неизвестно, а други са насърчени да съобщават за евентуални наблюдения.



И полицията, и мъжът благодариха на "триото с орлови очи", както станаха известни рибарите.



КУЧЕ



Кучето на двойка от Питсбърг си навлече голяма беля, след като изяде най-скъпата вечеря в живота си.



То се казва Сесил. Собствениците му казаха, че е добре възпитано куче и никога не е правил нищо лошо, докато не изял десетки банкноти от 50 и 100 долара.



Клейтън Лоу поставил плик с пачка пари на кухненския си плот в началото на декември. Той и съпругата му Кари се нуждаели от парите, за да платят ремонт в дома си в квартал Пойнт Бриз в Питсбърг.



Клейтън каза, че около 30 минути по-късно Сесил, 7-годишен голддудъл, е хванат в крачка.



"Върнах се в стаята и тогава всички тези пари бяха на земята. Той стоеше там и беше в шок от стореното. Беше изял 4000 долара!“, каза Клейтън Лоу.



Точно така, Сесил не е ял никакви домашни, а имал апетит за 4000 долара. Изял голяма част от банкнотите, а останалите били сдъвкани на парчета на пода.



Двойката описва кучето си като спокойно, забавно, странно и много подобно на човек.



"Той не прави много кучешки неща, не дъвче мебели или дрехи, затова бяхме още по-шокирани, когато реши да направи това“, каза Клейтън Лоу.



"Никога през живота си не се е опитвал да вземе нещо от плота, дори от масичката за кафе. Можем да оставим вечерята и да отидем в кухнята и да вземем вино, а той няма да докосне храната и просто не го интересува. Просто е намерил възможност и се е възползвал от нея", каза Кари Лоу.



Клейтън и Кари Лоу се консултирали с ветеринаря си и кучето било наред, но положението било на кантар, защото то е погълнало поне 2000 долара.



Стопаните събрали някои от останалите парчета и ги занесли в банката, заедно с ръкавици за служителите, за да може да се спасят поне някои от банкнотите, чиито серийни номера все още се различавали.



Кери каза, че са измили сдъвканите банкноти три или четири пъти, преди да донесат парите в банката. В крайна сметка получили 00 обратно.



Двойката каза, че е публикувала видео в социалните медии, споделяйки историята за скъпия вкус на Сесил, и то събрало хиляди харесвания и коментари.



Клейтън и Кари се радват, че той е добре, особено защото получил предполагаем инсулт по-рано през годината.



"По едно време, докато той седеше на дивана, ние се смеехме, мислейки си, че вътре в това куче има потенциално 2000 долара“, каза Кари Лоу.



Близо четири седмици след инцидента те казаха, че Сесил се справя добре с живота и все още е добро момче.