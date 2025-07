Тайната на тяхната връзка е разкрита

© Сара Джесика Паркър направи любопитно признание относно слуховете за тайна от личния ѝ "дневника". Почти две десетилетия след като тя и Никълъс Кейдж си партнираха във филма "Меден месец във Вегас" от 1992 г., звездата от "Сексът и градът" потвърди, че двамата всъщност са имали връзка и извън екрана за известно време. Преди да се омъжи за Матю Бродерик, тя е имала краткотраен романс с Кейдж. "Да, да, така беше", призна 60-годишната Сара Джесика в епизода от 13 юли на "Watch What Happens Live" пред водещия Анди Коен, който очевидно остана изненадан. "О, уау. Имаме доста да си говорим.", каза той, цитиран от E!News.



Наистина, връзката между Сара и Никълъс беше гореща тема след излизането на романтичната комедия – въпреки че по онова време те пазеха истинската си романтична връзка в тайна. И макар че любовта им не продължи дълго, Сара Джесика и Никълъс Кейдж поотделно намериха сродната си душа в следващите години.



Всъщност Сара Джесика често е разказвала с умиление за началото на връзката си с Матю Бродерик, включително и за момента, в който осъзнала, че той е "точният човек" за нея.



Децата на Никълъс Кейдж



Преди тяхната кратка връзка, звездата от "Longlegs" вече беше станал баща на най-големия си син – 34-годишния Уестън Кейдж, от връзката си с Кристина Фултън.



По-късно се ожени за Алис Ким, от която е вторият му син – Кал-Ел Копола на 19 години. Бракът им продължи 12 години, преди да се разделят през 2016 г. През 2021 г. Никълъс сключи брак с Рико Шибата. Двамата са станаха родители на момиче - Август, която е на 2 години.







Семейството на Сара Джесика Паркър



От своя страна, звездата от "And Just Like That" се омъжи за Матю Бродерик шест години по-късно. Двамата имат син Джеймс, на 22 години, и близначки – Табита и Марион на 13, припомня actualno.