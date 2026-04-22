Бащата на руската революция Владимир Илич Ленин, който е роден на днешната дата през 1870 г., е бил личност с множество специфични навици и странности, които често са изненадвали дори неговите съратници.

Любовен триъгълник

Личният живот на Ленин е белязан от дългогодишния му брак с Надежда Крупская, която е негов най-близък съратник, но и от сложната му връзка с Инеса Арманд. Тя била красива, образована и пламенна революционерка. Историците приемат, че между нея и Ленин е имало дълбока интимна и емоционална връзка, започнала в Париж около 1909-1910 г..

Крупская е знаела за връзката и дори е предлагала на Ленин да се разведат, но той е отказал. Тримата често са живеели в непосредствена близост, а Крупская и Арманд са поддържали приятелски отношения.

Когато Инеса умира от тиф през 1920 г., свидетели описват Ленин като "напълно съкрушен“, вървящ зад ковчега ѝ със затворени очи, едва стоящ на краката си.

Странности

Бил е голям любител на котките, които му помагали да релаксира. Също така е бил запален колоездач и е предприемал дълги преходи (до 60-70 км), по време на които е забранявал да се обсъжда политика.

Ленин е можел да прекарва часове, разхождайки се из кабинета си и спорейки с въображаеми противници. Охраната често е чувала викове и е мислела, че се провежда заседание, а всъщност той е бил сам.

Твърди се, че е имал панически страх от бръснари и се е подстригвал сам с тъпи ножици. Поради това често е изглеждал леко небрежен, но не е позволявал на никого да го докосва с ножица.

Отказвал е да яде с ръце. Дори храни като хляб, плодове или бонбони е трябвало да му бъдат сервирани с вилица.

Отношението му към жените

Докато на политическо ниво Ленин подкрепя радикални промени, в личния си живот и морал остава привърженик на самодисциплината. Ленин вярвал, че жената е "двойно потисната“ – веднъж от капитализма и втори път от "домашното робство“. Той легализира абортите (1920 г.), улеснява развода до обикновена административна процедура и декриминализира хомосексуалността през 1917 г. (отменено по-късно от Сталин).

Любител на бирата

Ленин не е бил пълен въздържател, но е пиел изключително рядко и в много малки количества. Бирата е била е била единственият алкохол, към който Ленин е имал истинско предпочитание. По време на емиграцията си в Мюнхен той често е посещавал известната бирария Hofbräuhaus, където е пиел баварско светло или тъмно пиво. Съвременниците му отбелязват, че Ленин никога не е бил виждан пиян.

Теории за смъртта му

Официалната причина за смъртта на Владимир Илич Ленин на 21 януари 1924 г. е атеросклероза на кръвоносните съдове на главния мозък, довела до серия от тежки инсулти. Здравето му се влошава рязко след май 1922 г., когато претърпява първия си инсулт. Последват още два големи пристъпа през декември 1922 г. и март 1923 г., които го оставят парализиран и без говор.

Официалният протокол от аутопсията посочва, че артериите в мозъка му са били толкова калцирани, че при потупване с инструмент са "звънтели като камък“.

Популярна е теорията сред някои медици и историци за заболяване от сифилис, според която заболяването е лекувано с препарати на основата на арсен и живак, типични за това време. Съществува и хипотеза, че е бил отровен по нареждане на Сталин.