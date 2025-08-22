Тайнствен самолет излетя в Космоса

© SpaceX изстреля специална военна мисия с ракета Falcon 9 късно в четвъртък вечерта, съобщи FOX 35 Orlando.



Каква е мисията на USSF-36?



Какво знаем: SpaceX изстреля построения от Boeing военния космически самолет X-37B с ракета Falcon 9 от Космическия център Кенеди в Кейп Канаверал, Флорида.



Ракетата е изстреляна от стартов комплекс 39А (LC-39A).



Какво следва: След отделянето на степените, първата степен кацна в зона 2 (LZ-2) на SpaceX на космическата станция Кейп Канаверал във Флорида.



Предисторията: Това беше шестият полет на първия етап на ускорителя, поддържащ тази мисия, която преди това изстреля NROL-69, CRS-32, GPS III-7 и две мисии Starlink.



USSF-36 беше осмото изстрелване на орбиталния тестов апарат X-37B (OTV-8) и третото изстрелване на космическия кораб Falcon, след като SpaceX преди това изстреля OTV-5 и OTV-7 (USSF-52).