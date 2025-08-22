Новини
Тайнствен самолет излетя в Космоса
Автор: Георги Кирилов 12:22
©
SpaceX изстреля специална военна мисия с ракета Falcon 9 късно в четвъртък вечерта, съобщи FOX 35 Orlando.

Каква е мисията на USSF-36?

Какво знаем: SpaceX изстреля построения от Boeing военния космически самолет X-37B с ракета Falcon 9 от Космическия център Кенеди в Кейп Канаверал, Флорида.

Ракетата е изстреляна от стартов комплекс 39А (LC-39A).

Какво следва: След отделянето на степените, първата степен кацна в зона 2 (LZ-2) на SpaceX на космическата станция Кейп Канаверал във Флорида.

Предисторията: Това беше шестият полет на първия етап на ускорителя, поддържащ тази мисия, която преди това изстреля NROL-69, CRS-32, GPS III-7 и две мисии Starlink.

USSF-36 беше осмото изстрелване на орбиталния тестов апарат X-37B (OTV-8) и третото изстрелване на космическия кораб Falcon, след като SpaceX преди това изстреля OTV-5 и OTV-7 (USSF-52).








