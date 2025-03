Талантлива актриса почина на 43 години от рядък вид рак

© AFP Носителката на награди белгийска актриса Емили Дьокен почина, почина Geo.tv. Носителката на наградата за най-добра актриса от филмовия фестивал Canes през 1999 г. беше само на 43 години, когато почина.



Според френската информационна агенция Agence France-Presse (AFP) Дьокен е починала на 16 март в болница близо до Париж.



Трагичното събитие се случи след нейната продължителна битка срещу рядък вид рак, наречен адренокортикален карцином, известен още като рак на надбъбречната жлеза.



Почти 50% от хората са имали очаквана продължителност на живота от пет години след първоначалната диагноза.



Уместно е да споменем, че въпреки че ракът й я принуди да се пенсионира, филмът Survive беше едно от последните й произведения, коете излезе през 2024 г.



Някои от другите й проекти включват Rosetta, Brotherhood of the Wolf, Mr. Blake at Your Service!, Close in 2022, заедно с Not My Type.