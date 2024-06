© Instagram виж галерията Една от най-талантливите млади актриси в Холивуд празнува рожден ден днес, научи Sofia24.bg. Алиша Дебнам-Кери е най-известна с ролята си на командир Лексa в сериала "Стоте“ и Алисия Кларк в сериала "Страхувайте се от живите мъртви“. Тя е родена на 20 юли 1993 г. в Сидни, Австралия. Дебнам-Кери прави дебюта си в киното през 2003 г. в австралийския късометражен драматичен филм на Рейчъл Уорд "Новото палто на Марта“,когато е едва на 8 години. Бъдещата звезда учи в музикално училище, като десет години свири на перкусии. През 2010 г., в партньорство с Берлинската филхармония, Дебнам-Кери и около 40 други музиканти композираха парче в двуседмична програма и го изпълниха в Операта в Сидни.



През 2012 година се класира на второ място за стипендия “Хийт Леджър", учредена да поощрява младите таланти на Австралия. Така тя заминава за Холивуд. Първият пълнометражния филм, в който участва е американския Into the Storm. Тя получава главни роли в "Дяволската ръка“ като Дева Мария и в "Покана за приятелство“ като Лора Уудсън. Участва и в сериала "Свети X“. Участва и в австралийския филм "Изгубените цветя на Алис Харт". Сериалът бе номиниран за 12 награди AACTA, включително номинация за най-добра актриса в поддържаща роля за Дебнам Кери. ПРЕЗ 2023 г. Dior обяви Дебнам-Кери за първия си австралийски посланик.



Специалистите казват, че австралийската актриса е един от “актьорите, които не бива да изпускаме от око", както и като един от “10-те актьори, които не бива да изпускаме от око". Освен като актиса, Дебнам-Кери е известна и като лице на световноизвестни модни марки. През 2024 г. Дебнам-Кери се появява в научния трилър - It's What's Inside, написан и режисиран от Грег Джардън. Тя ще участва в лимитираната драматична поредица Apple Cider Vinegar, създадена от Саманта Щраус за Netflix.



Майка й Леоне Кери също е актриса, а също така пише детски книги и рисува. Баща й Джефри Кери е преподавател по музика. Брат й Ангъс също е музикант. Алиша Дебнам-Кери има над 3 млн. последователи в Instagram. Моделът Лора Хариер е най-добрата й приятелка. Двете заедно със свои дружки в момента са на остров Ибиса в Средиземно море, където австралийката ще отпразнува 31-годишния си рожден ден.