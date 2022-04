Талантливата бургазлийка Илиана Илиева завладя посетителите на престижното изложение The Other Art Fair в Лос Анджелис

© Бургаската художничка Илиана Илиева бе сред селектираните автори, които представиха свои творби на престижния форум за съвременно изкуство The Other Art Fair в Лос Анджелис, САЩ. На изложението са участвали 140 артисти от цял свят, а нашата съгражданка с лекота провокира хилядите посетители с платната си.



Изкуството на Илиана разбива клишетата и носи енергията на ярките й неонови цветове. Концептуалната инсталация “Теория на всичко" предизвиква голям интерес както у публиката, така и сред местните режисьори, продуценти и дизайнери, получавайки заслужен отзук в специализираната медиа за изкуство LA Art TV.



Две от работите й влизат в специалната селекция “Best of Fair", други нейни картини намират място в седмичните колекции на Saatchi Art. Събитието бе уважено от Генералния Консул на Република България г-н Бойко Христов и съпругата му.



Илиана Илиева е съвременен артист, който твори в сферата на хиперреализма. Вдъхновена от модата, съвременната попкултура и виртуалния свят, тя изгражда разнообразни и интригуващи образи. В артистичната си палитра борави и с доза умерен сарказъм, който провокира и разбива стереотипите.



Към момента Илиана работи и върху първата си самостоятелна изложба, която ще бъде подредена през май.