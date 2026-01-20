Танцьорка от "Магаданс" очаква бебе
Новината беше съобщена с мило видео в социалните мрежи. На него се вижда половинката на талантливата танцьорка. Той премества шапката си с козирката назад, разкривайки надписа "татко" на английски език. ралица се хвърля в обятията му и показва снимки от видеозон и капела с надпис “мама".
