"1+1=3. Последните кадри на 2025-а. Животът имаше свой собствен прекрасен план. Ние, любовта ни и чудото, което идва с 2026-а", това сподели Ралица Ламбова от балет "Магаданс". Освен танцьорка красавицата участва и в някои от забавните сцени, изиграни от комиците в ефир.Новината беше съобщена с мило видео в социалните мрежи. На него се вижда половинката на талантливата танцьорка. Той премества шапката си с козирката назад, разкривайки надписа "татко" на английски език. ралица се хвърля в обятията му и показва снимки от видеозон и капела с надпис “мама".