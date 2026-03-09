Певицата Татяна излезе с много емоционален пост в социалната мрежа Фейсбук, чрез който съобщава за смъртта на баща си. Но и за нещо друго - лошо отношение в голяма болница в Пловдив - бившата Окръжна болница.публикува думите й с незначителна редакторска намеса:Искам да изкрещя към цялата държава и към цялото общество. Нормално ли е, след като баща ми почина, аз да трябва да го откарам в моргата? Починал е към 5:00 сутринта и разбирам в 11:30 часа, че е още в стаята си покрит с един чершаф.Нормално ли е човек да преживява това в най-тежкия момент от живота си? В каква държава живеем? В какво общество сме се превърнали?Баща ми лежа в бившата Окръжна болница, сега УМБАЛ "Пловдив", в отделенията по ревматология и ортопедия. Не искам да разказвам всички подробности за престоя му там, нито всичко, което видях и преживях...Не искам и да съдя никого. Защото знам, че нашият истински съдник е Господ. Той най-добре знае кой какви дела върши и кой как живее. Затова не искам да посочвам виновни и да обвинявам.Мога само да кажа, че видях отношение към баща ми, което ще помня цял живот. А краят… беше наистина зловещ. Питам се само едно:Защо хората, които са поставени на такива постове в болниците, са там? Каква е тяхната мисия? Какво е тяхното призвание – пред хората и пред Господ?Болницата е място, където човек отива с надежда за помощ и лечение. Място, където трябва да има човечност, грижа и състрадание.Днес не пиша това само като дъщеря, която тъгува за баща си, или да се жалвам. Пиша го като човек, който се пита докога ще приемаме подобни неща за нормални.И отправям един искрен призив към всички българи, които живеят в България:Пазете се. Грижете се за здравето си. Опитвайте се да живеете по-спокойно и по-здравословно. Защото човек отива в болницата с надежда да намери спасение и лечение.Но след всичко, което преживях и видях, в мен остана едно много тежко усещане – че понякога мястото, където търсим надежда, се превръща в място, където тя угасва…И когато загубиш баща си… болката е огромна… Но още по-страшно е, когато в най-тежкия момент осъзнаеш, че си останал сам срещу една система, която е забравила какво означава човечност… Дано никой друг не преживява това, което преживях аз.Почивай в мир и светъл да е пътя ти, татко!