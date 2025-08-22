Новини
Тази билка лекува повече неща, отколкото предполагате
Автор: Екип Burgas24.bg 15:21
©
Мащерката е многогодишно храстовидно растение с височина 20-30 см. Расте по слънчеви сухи склонове, скалисти полета, пасища, ливади, в паркове, градини, ниви, край пътища и край морето.

Лечебните свойства на мащерката

Лечебните съставки се намират само и изключително в листата и цветовете на мащерката. Мащерката е силен антисептик за вътрешните, дихателните и пикочно-половите органи.

Растението дава сила, която стимулира психологическите и физическите функции, и действа при заболявания като:

Различни неврози;Депресия, неврастения, алкохолизъм - за тях мащерката е истинско лекарство. В народната медицина се препоръчва при лечение на алкохолизъм, защото след пиене на чай се получава повръщане и човекът, който го пие, губи волята си да продължи да пие алкохол;След това се използва при слабост и сексуални смущения, защото укрепва и стимулира сексуалните функции;При белодробни заболявания като астма , бронхит , емфизем , туберкулоза, чай или сироп от мащерка се приема, защото има многофункционален ефект: като отхрачващо средство (разтваря храчки, хрема), което улеснява кашлицата, като антисептик, който успокоява силна кашлица , като антисептик, който предотвратява разпространението на инфекция, т.е. действа противовъзпалително;При женски заболявания се използва като еменагог (стимулира и регулира менструацията), антисептик (при маточни инфекции);Използва се също за лечение на мигрена, заболявания на пикочния мехур, бъбреците, стомаха (спазми), анемия, ангина, дифтерия, гърчове, кихане, безсъние, ревматизъм.

Мащерка не трябва да се приема от хора с жлъчни усложнения, остри стомашни язви, слаб стомах и чернодробни усложнения, съветва Stetoskop.info.








Все още няма коментари към статията.
