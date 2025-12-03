Пилешкото месо е една от най-популярните хранителни стоки в домакинствата – достъпно, вкусно и лесно за приготвяне.Въпреки това, макар че е сред най-често използваните меса, има няколко части от пилешкото, които експертите категорично не препоръчват за консумация. Мнозина ги обожават, но не знаят, че именно те могат да съдържат опасни паразити и бактерии, които представляват риск за здравето.Въпреки че се смята за лека и здравословна храна, пилешкото изисква правилна подготовка и специално внимание. Съществуват части, които традиционно се използват в някои домакинства, но всъщност са най-рисковите.-Пилешки дробчета: Експертите смятат тази част от пилешкото за най-опасната. Дробовете са пълни с бактерии и паразити, като дори термичната обработка на високи температури не може напълно да ги унищожи. Някои видове бактерии са особено устойчиви, така че консумацията на тази част от месото крие голям риск.-Пилешка трътка: Въпреки че мнозина я харесват и я смятат за деликатес, пилешката опашка е една от най-замърсените части. В нея се натрупват голям брой вредни микроорганизми, които могат да имат сериозно отрицателно въздействие върху здравето, особено ако се консумира често.-Пилешка кожа: Едно от най-честите заблуди е, че пилешката кожа съдържа много колаген. Истината е, че кожата е изключително мазна и пълна с нежелани бактерии и паразити. Прекомерната консумация може да натовари организма и да увеличи риска от инфекции и възпаления.Макар че пилешкото е здравословно, питателно и богато на протеини, неговата безопасност зависи от това кои части избирате и как ги приготвяте. Дробовете, опашката и кожата са сред най-рисковите части, които могат да съдържат опасни паразити и бактерии, устойчиви на високи температури.Ако искате да защитите здравето си, избягвайте тези части и избирайте доказано безопасни части от месото, които са сигурни за ядене, пишат от Блиц.