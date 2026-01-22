След повече от 40 години като съседи, Арт и Мерилин откриват любовта един в друг на по-късен етап от живота си и точно по време на празниците мъжът прави смелата стъпка на предложи брак на своята вярна съседка и любима - Мерилин.История, която вълнува сърцата на хилядиВъпреки че са живели един до друг в продължение на четири десетилетия, двамата не се сближават истински до последните години. Лоялни съседи, но когато отсрещната врата се затвори всичко приключва и романтика отвъд това няма. И двамата преживяват трагична загуба на съпрузите си, за които са се грижили отдадено, а чрез споделените преживявания и времето, прекарано заедно, между тях се заражда неочаквана любовна искра и постепенно възрастните съседи започват романтична връзка.Арт залага на празничната атмосфера по време на Коледа за романтичното предложение - уютно частно иглу в Зимното селище на парк "Гатън“ в центъра на Лексингтън. По време на вълнуващата среща-изненада с блещукащо коледно светлинно шоу и много красота, той моли Мерилин да стане негова съпруга. А тя е в шок, но е повече от щастлива."Да те опозная беше истинско чудо, ти си невероятен човек!“, казва Арт във видеото, в което магичния момент между тях е заснет. Мерилин приема без никакво колебание, като с вълнение му казва, че той е мъжа, с когото иска да прекара живота си.Трогателното видео бързо става вайръл в ТикТок, като събира над 1,2 милиона гледания и 250 000 харесвания, както и повече от 4 000 коментара.Много потребители описват предложението като "вълшебно“ и отбелязват колко щастливи изглеждат заедно Арт и Мерилин, пише ladyzone.