Тази снимка има повече харесвания от населението на България

© Instagram "Нямам заглавие. Просто обикновен ден на работа“ – написа Селена Гомес в Инстаграм. Със своите 402 милиона последователи тя е номер едно в социалната мрежа, а снимките й с булчинска рокля имат повече лайкове от населението на България – 11,9 милиона!



Екзотичните кадри, направени в Ню Йорк, са от снимките на сериала Only Murders in the Building (Само убийства в сградата), продуциран от стрийминг платформата Hulu.



В него участват Мартин Шорт и Стив Мартин (на снимката), както и Кара Делевин, Мерил Стрийп и други звезди, предаде ladyzone.bg.



Доколкото ни е известно, Селена Гомес в момента не е ангажирана с партньор. Но заради снимките на сериала, не е нужно да чакаме сватба в реалния й живот, за да видим как би изглеждала като булка.