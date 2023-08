© виж галерията Си Си Кеч, Саманта Фокс и Сандра бяха едни от големите звезди на диско музиката през 80-те години. Не по-малко популярен в този период е и дуетът "Модърн Токинг“. Sofia24.bg ще ви върне назад във времето, когато стилът на тяхната музика "eurodisco“ – характерен с приятните си леснозапомнящи се мелодии и лирически текстове, им носи небивал успех в целия свят. Дуетът е създаден от Дитер Болен, който е продуцент и автор на песни, а Томас Андерс е певец през 1983 година. Двамата се запознават благодарение на звукозаписната компания "Hansa“.



През 1982 година Дитер Болен прави немски вариант на прочутата тогава песен на F.R. David "Pick Up The Phone“ и търси подходящ човек, който да изпълни песента. От "Hansa“ му се обаждат, че при тях има един млад певец, който си няма продуцент. Когато Болен прослушва младия Андерс е възхитен от неговия кадифен глас и признава, че дотогава не е срещал подобен. В периода 1983 – 1984 година двамата заедно издават 5 сингъла на немски език, най-успешният от които е "Wovon Träumst du Denn“ (1983), която веднага попада в немския хит – парад и е продадена в 30 000 копия. Постепенно обаче Дитер осъзнава, че международно признание може да се постигне само, ако пише песни на английски език.



През август 1984 година Дитер Болен е на почивка на Канарските острови и там написва прочутия си хит "You're My Heart, You're My Soul“. През октомври същата година песента е записана в дует с Томас Андерс. Първоначално сингълът не получава дължимата оценка от слушателите, но след представянето ѝ в телевизионната програма "Formel Eins“ на 17 януари 1985 година дуетът става популярен.



Сингълът е продаден в над 8 милиона копия и стои 6 седмици на върха в немския чарт и е в класациите на още 35 държави. След първия им международен хит идва втори – "You Can Win If You Want“ – отново на първо място. По същото време е пуснат и първият албум, който има огромен успех.



На известното телевизонно "Peter’s Pop Show“ през септември 1985 година дуетът получава 75 златни и платинени плочи. "Modern Talking“ придобиват статус на супер-поп-група и цяла армия от предани фенове по цяла Европа. Първият албум е продаден в огромни тиражи. Следват още 4 безапелационни хита – "Cheri Cheri Lady“, "Brother Louie“, "Atlantis Is Calling/S.O.S. For Love/“ и "Geronimo's Cadillac“.



Стилът на тяхната музика "eurodisco“ им носи небивал успех в целия свят. Въпреки че критиката се отнася неблагосклонно към тях, само за 3 години, от 1984 до 1987 година, "Modern Talking“ издават 6 албума и успяват да продадат над 60 милиона плочи по цял свят. В края на 1986 година настъпва криза в дуета. Съпругата на Томас Андерс, Нора, започва да се меси в творческия процес и в работата на продуцента Дитер Болен.



Това усложнява отношенията им с Томас и през есента на 1987 година двамата се разделят. Томас Андерс започва солова кариера и заминава за САЩ, а Дитер Болен основава собствена група, наречена "Blue System“. Въпреки че двамата са достатъчно популярни, нито единият от тях не повтаря успеха когато са били заедно в "Modern Talking“.



През март 1998 година в музикалното пространство се появява нова версия на "You're My Heart, You're My Soul“, но тъй като и преди това Дитер Болен е пускал компилации на дуета, никой не вярва и не подозира, че "Модърн Токинг“ имат намерение да се завърнат на сцената. Когато през май 1998 година в едно телевизионно шоу Дитер Болен и Томас се появяват и обявяват, че "Modern Talking“ е възроден, светът е хвърлен в шок. "You're My Heart, You're My Soul“ достига 2-ро място в немската класация и 1-во в няколко други страни, а "Modern Talking“ стават летен хит.



Издаден е сборникът "Back For Good“, в който са включени танцувални ремикси на старите хитове и 4 нови хита. По резултат това е най-продаваният албум на групата – 26 милиона копия. Следват още 5 години и 6 албума, които излизат под марката "Modern Talking“, 4 от които стават платинени. На 7 юни 2003 година Дитер Болен съобщава на концерта в Рощок пред 24 000 зрители, съвършено неочаквано и за звукозаписната компания, че с "Modern Talking“ е свършено. Официалната версия е, че Томас, без знанието на Дитер, заминал за САЩ да концертира. Прощалният концерт на групата е на 21 юни 2003 година в Берлин.



Крайният резултат: издадени 13 албума, 9 от които стават платинени. Продажбите са над 120 милиона копия по цял свят, което ги превръща в най-продаваната немска поп-група. 15 техни песни достигат №1 в световните класации. (За сравнение Майкъл Джексън има 17 песни №1). Техните релийзи достигат върховете на класациите в над 50 страни. В САЩ "Modern Talking“ продават 1,5 милиона копия от своите песни, според Уикипедия.



Въпреки че в САЩ не попадат в челните места на класациите, списание Билборд неведнъж публикува статии за тях. Компилацията, издадена през 2010 година "25 Years Of Disco-Pop“, попада в класациите на Германия, Полша и Австрия, което е своевременно доказателство, че 20 години след тяхното разпадане Модърн Токинг са все още популярни.