Те двамата са истински приятели и никога любовници
По време на годишните награди WWD Style Awards 2026, посветени на модата, стила и влиянието в индустрията, 59-годишният модел разказва за приятелството си с Джордж Клуни - и как то се е съхранило през годините.
Крауфорд е омъжена за Ранде Гербер, който е един от най-близките приятели на Клуни от дълги години.
"Когато за първи път срещнах Джордж, той беше истински пример за 'вечния ерген'. И твърдеше, че никога нямаше да се ожени“, споделя тя. "Но когато се запозна с Амал, сякаш стана друг човек – усети, че тя е единствената и изведнъж започна да говори за брак, дори за деца. Беше забавно да се види това. Просто при него нещата се случиха малко по-късно, но пък сега е напълно отдаден баща и съпруг. Страхотен е!“
Джордж (64 г.) и Ранде (63 г.) са приятели от десетилетия и заедно с предприемача в сферата на недвижимите имоти Майк Мелдман основават през 2013 г. компанията за текила Casamigos Tequila. През 2017 г. те продават марката за 1 милиард долара, но остават публично ангажирани с нейния маркетинг.
И до днес Синди и Ранде поддържат близки отношения със семейство Клуни. Четиримата често са виждани заедно на бляскави събития – и е повече от очевидно, че се чувстват прекрасно във взаимната си компания.
Джордж се запознава с Амал през 2013 г., след като са представени един на друг от общ приятел. "Беше една луда случайност. Наш общ приятел ми каза: "Ще мина да те видя. И мога ли да доведа една приятелка?“ А аз казах: "Разбира се“, спомня си Джордж, разказвайки за първата среща в предаването My Next Guest Needs No Introduction с Дейвид Летърман през 2018 г.
"А най-забавното бе, че родителите ми бяха на гости тази вечер, така че ние просто си говорихме и останахме будни цяла нощ“, добави той. Двамата сключват брак още следващата година - в Италия през септември 2014 г., припомня Ladyzone
