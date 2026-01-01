Те не обърнаха гръб на сина си, въпреки че той го направи
"Войната“ между членовете на семейството се води дори във виртуалното пространство. Потвърждение за това е реакцията на Виктория, чрез която ясно заяви позицията си онлайн.
Дизайнерката сподели преди часове кратко видео, на което позира облечена в една от собствените си дизайнерски рокли. Но въпреки смелия външен вид и подготовката за празника, тя със сигурност тежко преживява конфликта с 26-годишния си син. Той не само, че не общува с никого от семейството, но дори наскоро блокира близките си в социалните мрежи.
Въпреки това обаче Виктория реши да започна годината с ясно послание към отчуждения си син. Тя сподели в профила си снимка на съпруга си Дейвид и Бруклин, към която футболистът е написал: "Обичам ви толкова много“, явно визирайки всичките си, без изключение, деца. Към публикацията Виктория добави червено сърце.
По всичко изглежда, че Дейвид и Виктория са решени на примирие през настоящата 2026 г. и протягат индиректно ръка към сина си, който в момента живее в Америка със съпругата си Никола Пелц-Бекъм.
Дейвид сподели и още една черно-бяла снимка - на Виктория е с четирите им деца, заедно с емоционален напис: "Вие сте моят живот, обичам ви всички, с любов, татко. Да посрещнем 2026 г.“
Игнорирайки бурната семейна драма, Дейвид Бекъм все пак се фокусира и върху положителните постижения през годината. Към поредица от кадри, той написа: "Чувствам се щастлив от 2025 година - изпълнена с моменти, които никога няма да забравя – от 50-ия ми рожден ден до посвещаването ми в рицарство. Благодарен съм на невероятната си съпруга, на чудесните си деца, на приятелите и екипа, с който работя всеки ден!“
