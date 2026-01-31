Те празнуват впечатляващите 80 години съвместен живот – рядък юбилей
©
"Да даваш и да приемаш другия. И никога, ама никога не си лягайте ядосани,“ споделя Беатрис, когато ги питат каква е тайната на дългия и щастлив брак.
"Работете върху проблемите, преди да си легнете,“ допълва тя. "На следващия ден всичко тежи повече.“
Беатрис наскоро навършва 99 години, а Бил ще отпразнува своя 99-и рожден ден през април. За тях успешният брак не се крепи на грандиозни жестове, а на ежедневни компромиси, грижа и готовност да се изслушват. Осем десетилетия заедно означават смях и радост, но и трудни моменти, преодолени рамо до рамо.
"80 години брак — това е дълъг път,“ казва Беатрис. "Ние сме истински благословени.“
Двамата са заедно от 23 декември 1945 г., а през януари тази година отпразнуваха изключително редкия юбилей, известен като Дъбова сватба – символ на дълголетие, стабилност и дълбока връзка.
Годишнината е толкова рядко срещана, че Бил и Беатрис стават първата двойка в окръг Мадера и едва четвъртата в щата Калифорния, която го отбелязва.
По този повод те са официално почетени по време на събитие в дома за възрастни хора, където живеят и където получават специална прокламация от окръжния съветник Роб Пойтрес. В нея се казва:
"Осемдесет години смях, сълзи, тайни и безусловна любов. Два живота, свързани със съюз, който времето не успя да разруши.“
Дъбовата сватба отбелязва изключителната 80-та годишнина от брака. Тъй като дъбът символизира сила, дълголетие и здраве, подаръците обикновено включват предмети от дъбово дърво, дървени изделия, символизиращи здравина, или традиционни подаръци, подчертаващи трайността на връзката, като семейна реликва или стойностни предмети, пише ladyzone.
Още от категорията
/
Момиче с гъсти косми по ръцете и краката: Хората ме наричат маймуна или казват, че приличам на мъж
30.01
Събраха се
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мери Бойс Бенд празнува рождения си ден с концерт
15:05 / 30.01.2026
Азис говори за сватбата
12:20 / 30.01.2026
Светът на шоубизнеса е разтърсен от нов скандал
11:48 / 29.01.2026
Жената на Брус Уилис: Това е и благословия, и проклятие
11:33 / 29.01.2026
Кичка Бодурова пак се замеси в скандал
10:32 / 29.01.2026
Антония Петрова с нов повод да почерпи
09:09 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.