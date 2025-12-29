Те се изпокараха заради Емрах Стораро
©
Някой бил наговорил Теди, че приятелката й имала по-близки отношения с Емрах Стораро. В това е убедена Андреа, като при последната си медийна изява дебело подчерта, че това изобщо не е вярно.
Както е известно, малкият син на Тони Стораро имаше връзка с Теди Александрова преди време, след което се разделиха с чутовен скандал, като пренесоха войната си в медиите. Андреа е категорична, че никога не е имала отношения с Емрах, но Теди явно не е много сигурна в това. Затова и не говорела с доскорошната си приятелка. Теди даже отказвала общи участия с нея. Андреа го разбрала не от нея, а от други хора, но не й се сърдела, пише HotArena.
"Аз я обичам. Ще й мине", вярва Андреа.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.