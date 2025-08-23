Новини
Те се разделиха, но само за 2 месеца, сега отново са заедно
Автор: Екип Burgas24.bg 20:50
Кайли Дженър и приятелят ѝ Тимъти Шаламе се събраха отново след 45 дни раздяла. 28-годишната милиардерка и 29-годишният актьор бяха забелязани в Будапеща, където той в момента снима третата част на "Дюн".

Това се случва само дни след като Daily Mail съобщи, че красавицата "тайно летя, за да го види, когато може". 

Тяхна обща снимка от престоя им в унгарската столица беше споделена от служители на кафене, което двойката посетила.

"Днес Кайли Дженър и Тимъти Шаламе току-що влязоха в кафенето ни в Буда, бяхме толкова объркани, че едва успяхме да се концентрираме, но мисля, че това може да се види по лицата ни", написа жената зад страницата в Instagram Budapest Baristas.

"Слава Богу, че всички гледат тях, не нас. Бяха супер мили и любезни, благодаря, че дойдохте."

Оказа се, че кастът на "Дюн" си пада по това кафене, тъй като Зендая също се снима със служителите при едно от посещението си.

Последният път, когато Дженър и Шаламе бяха забелязани заедно, беше на 5 юли в Сен Тропе, по време на почивка на яхта. Времето, прекарано разделени, накара феновете да се чудят дали са се разделили. Медиите обаче разкриха, че работата на актьора го е отвела в чужбина, докато Дженър си е останала в Калифорния, но че му ходи на гости, когато може.

"Разбира се, че ѝ липсва, когато не е наблизо, но тя се справя", казва запознат.

Дженър и Шаламе започнаха да се срещат през януари 2023 г., но слуховете за връзка се носеха през април 2023 г., а през септември 2023 г. те обявиха публично романса си. 

Първият им общ червен килим беше на 70-то събитие на David Di Donatello в Cinecitta Studios в Рим, на 7 май 2025 г.



