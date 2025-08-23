ЗАРЕЖДАНЕ...
|Те се разделиха, но само за 2 месеца, сега отново са заедно
Това се случва само дни след като Daily Mail съобщи, че красавицата "тайно летя, за да го види, когато може".
Тяхна обща снимка от престоя им в унгарската столица беше споделена от служители на кафене, което двойката посетила.
"Днес Кайли Дженър и Тимъти Шаламе току-що влязоха в кафенето ни в Буда, бяхме толкова объркани, че едва успяхме да се концентрираме, но мисля, че това може да се види по лицата ни", написа жената зад страницата в Instagram Budapest Baristas.
"Слава Богу, че всички гледат тях, не нас. Бяха супер мили и любезни, благодаря, че дойдохте."
Оказа се, че кастът на "Дюн" си пада по това кафене, тъй като Зендая също се снима със служителите при едно от посещението си.
Последният път, когато Дженър и Шаламе бяха забелязани заедно, беше на 5 юли в Сен Тропе, по време на почивка на яхта. Времето, прекарано разделени, накара феновете да се чудят дали са се разделили. Медиите обаче разкриха, че работата на актьора го е отвела в чужбина, докато Дженър си е останала в Калифорния, но че му ходи на гости, когато може.
"Разбира се, че ѝ липсва, когато не е наблизо, но тя се справя", казва запознат.
Дженър и Шаламе започнаха да се срещат през януари 2023 г., но слуховете за връзка се носеха през април 2023 г., а през септември 2023 г. те обявиха публично романса си.
Първият им общ червен килим беше на 70-то събитие на David Di Donatello в Cinecitta Studios в Рим, на 7 май 2025 г.
