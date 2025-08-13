ЗАРЕЖДАНЕ...
|Теа и Наум ще отбележат 13 години заедно във Флоренция
"С годините се обичаме все повече, защото все по-добре се учим да се обичаме“, пише Теа в своя Instagram профил.
Във Флоренция двамата са сами, без дъщеря им Амая. Наум съчетава пътуването със своята страст към високите скорости и колите. Двамата прекарват доста време на картинг пистата. Романтиката, разбира се, няма как да остане на заден план. Актьорът и инфлуенсърката са вечеряли в луксозен ресторант.
Теа споделя и някои тайни за дългата им връзка, като това, че и при тях често има големи скандали. За двамата обаче най-важното остава да продължат да вярват в думата "НИЕ“. Едно от най-ценните неща за тях е да мислят в перспектива заедно.
"Днес е нашият ден“, казва Теа.
Отношенията на Теа и Наум започват още в гимназията. Романтиката помежду им се появява след случайна среща в подлез до Софийския университет. Двамата започват да си пишат дълго, а първата среща след чатовете им води до съвместен живот. Това се случва само две седмици по-късно.
Двамата все още не са имали сватба, но въпреки това отбелязват своеобразна годишнина. През юли 2018 г., след годежа, Теа споделя, че нямат конкретен план за сватбата. По-късно през 2018 г., двойката обяснява, че годежът е станал на рождения ден на Теа, но отново уточняват, че все още нямат сериозни планове за сватбата. През септември 2024 г., Теа споделя във видео, че вече искат "малка кокетна сватба“, която включва не само граждански, но и църковен брак. Мечтае и за парти, на което да празнуват любовта си заедно с най-близките хора, пише Ladyzone.bg.
