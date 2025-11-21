Тече деветото издание на Националния поетичен конкурс "Непознати улици"
Вече са получени десетки стихове от Стара Загора, Кочериново, Карнобат, Свищов, Кюстендил, Велико Търново, Пловдив, Попово, Бургас и София. Очакваме и вашите! Както всяка година, участниците трябва да изпратят по три свои стихотворения, от които да посочат едно предпочитано, което смятат, че ги представя най-добре! След крайния срок, Мария Мутафчиева, Милена Андонова и Румяна Емануилиду ще отличат първите трима в категориите: "От VII до IX клас“ и "От X до XII клас“.
Финалът на конкурса ще бъде на 9 декември 2025 г. (вторник), от 16 ч., на щанда на Издателска къща "Знаци" на Панаира на книгата в НДК, София.
Цялата информация, регламента и начина за изпращане на стихове за конкурса можете да намерите на сайта на гимназията: https://pmgbs.com/mery/
Припомняме, че началото на Националния поетичен конкурс "Непознати улици“ бе през 2012-та, когато Мария Мутафчиева издава своите собствени ученически стихове в стихосбирка, носеща името на най-популярната песен на Мери Бойс Бенд – "Непознати улици“. До нея, в идеята за поетичен конкурс за ученици от цялата страна стоят: Милена Андонова – директор на Математическата гимназия в Бургас и Румяна Емануилиду – журналист и издател.
Мери споделя: “Ние вярваме в таланта на младите хора, които и в 21-ви век създават поезия и споделят своите мисли с белия лист и със света! Любопитно ни е какво мислят, какво ги вълнува, как се изразяват, вървейки по "непознатите улици“ на творчеството…
Споделете мислите си с нас! Изпратете свои стихове на свободна тематика за Деветото издание на Националния поетичен конкурс "Непознати улици“! Ако сте ученици от VII до XII клас включително, тази покана важи точно за вас:
Аз, Мария Мутафчиева, издателска къща "Знаци“ и ППМГ "Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, ви каним да изпратите в периода 1 октомври - 30 ноември 2025 г. по три свои стихотворения, от които посочвате едно предпочитано, което смятате, че ви представя най-добре! Ние с Милена Андонова и Румяна Емануилиду ще прочетем стиховете и ще отличим първите трима в категориите: "От VII до IX клас“ и "От X до XII клас“.“
Избраните творби ще бъдат публикувани във вестник "Черноморски фар“. Авторите им ще получат грамоти и награди от ППМГ "Акад. Никола Обрешков“ и Издателска къща "Знаци“, музика и книги от Мери Бойс Бенд. Ще имат възможност и лично да ги прочетат пред публика на финала.
