ДКТ "К. Величков“ – Пазарджик, ПК "Ажур пико“ и Културна организация "Арт ателие 77“ представят в Бургас премиерно спектакъла "Мухи без глави“.

"Мухи без глави“ е невъзпитана комедия за усилията на три семейства да избягат от скуката. Един лекар – циник им е предписал единственото според него подходящо лечение, което е патентовано от него. Нарекъл го е "Сексотерапия“. Всъщност го е предписал, за да наблюдава случващото се с удоволствие. Изневери следват изневери… Рухват ли семейства? Ще се изградят ли отново?

Отговорът се крие в тринадесета стая на съмнителен хотел в предградие на Париж. За успокоение на зрителите всички недотам морални случки се развиват във Франция в началото на миналия век. А накрая ще има и "рецепта за щастие“.

Режисьор е Теди Москов, сценография и костюми – Свила Величкова, музика – Антони Дончев. Участват Мая Новоселска, Силвестър Силвестров, Богдан Казанджиев, Тодор Кайков, Димитър Терзиев, Мира Янева, Маргарита Лъчезарова, Людмила Даскалова и Виктория Христова.

Премиерата ще бъде на 15 април от 19:00 ч. на сцената на Културен дом "НХК“. Билети се продават на касата на "НХК“. За информация и резервации: 0894 898 098 – Маруся Русева (организатор).