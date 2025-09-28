ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Тейлър Суифт беше на сватбата на Селена Гомес, но един детайл я отличи от всички гости
Официалният хотел-домакин за много от гостите на сватбата е луксозният курорт El Encanto в Санта Барбара, според репортаж на Page Six, но Тейлър Суифт няма да отседне там с всички останали гости поради съображения за сигурност.
"Тя ще наеме къща близо до мястото на сватбата, което е тайна за обществеността“, цитира изданието. "Нейният екип смята, че е по-добре от хотел.“
Това е напълно логично, тъй като големите хотели имат много персонал и гости, както и изходи и входове, и е трудно дори за първокласна частна охрана да гарантира безопасността на някой толкова разпознаваем. Престоят на по-уединено място запазва нейната безопасност, дори и да е по-малко забавно и общително, отколкото да е с всички останали.
Сватбата обаче в никакъв случай не е тайна, тъй като самата Селена Гомес вече публикува множество кадри в Instagram, които да сподели с феновете си, включително снимка на сватбения си букет, влюбено селфи, снимки с новия си съпруг Бланко и дори някои сладки откровени снимки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1159
|предишна страница [ 1/194 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънку...
11:41 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Селена Гомес и Бени Бланко са женени
09:04 / 28.09.2025
Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
20:11 / 27.09.2025
Иво Аръков и Габи: Любов като приказка
12:15 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
12:16 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Популярна водеща се завръща на екран
22:34 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета