ЗАРЕЖДАНЕ...
Тейлър Суифт счупи няколко рекорда
©
Популярността на 35-годишната поп суперзвезда, която оглавяваше класациите, продължава дори повече от 20 дни след издаването ѝ, а албумът ѝ все още е на първо място в Billboard 200, пише The News.
Певицата на Actually Romantic е запазила първото място в класацията за три седмици в момента, което го прави вторият албум, който задържа първото място в продължение на три седмици поред.
Суифт е на път да счупи рекорда на Морган Уолън, който прекара първите осем седмици от издаването на албума си I’m the Problem начело на класацията.
Изпълнителката издаде 12-ия си студиен албум на 3 октомври и счупи доста рекорди. Преди издаването си, албумът постигна титлата за най-предварително запазвания албум в Spotify за всички времена.
След това бързо се превърна в най-стриймвания албум за един ден в Amazon Music, следван от най-стриймвания албум за един ден през 2025 г. в Spotify и Apple Music, и най-бързо продавания албум тази година в iTunes.
Според изданието, Суифт счупи и съвременния рекорд за най-много продадени албуми за една седмица в САЩ.
Докато The Fate of Ophelia продължава да остава на първо място в световната класация на Spotify в продължение на 23 дни след издаването си, албумът вече има 9,211 милиона слушания.
Още по темата
/
Рупецова пак се опъна
27.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Представителите на тези зодии ще страдат цяла седмица
17:01 / 27.10.2025
Почина "най-красивото момче на 20-ти век"
12:59 / 27.10.2025
Натали Трифонова – супер секси мамче
12:16 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.