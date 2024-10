Темата на Met Gala вече е разкрита!

© Темата на Met Gala за 2025 г. вече е разкрита!



В сряда, 9 октомври, Vogue сподели подробности за звездното събитие, което се провежда ежегодно в първия понеделник на май в Музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк. Тазгодишната гала ще се проведе в понеделник, 5 май и ще почете пролетната изложба на Costume Institute за 2025 г., "Superfine: Tailoring Black Style".



Според изхода изложбата черпи вдъхновение от книгата на Моника Л. Милър от 2009 г. Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity и ще "включва облекла, картини, снимки и много други – всички изследващи незаличимия стил на черните мъже в контекста на дендизма от 18-ти век до наши дни." Милър ще служи като гост куратор на шоуто с отговорния куратор на Института за костюми Андрю Болтън.



Според Vogue, Милър е на мнение, че дендизмът може да се определи като "да се обличаш мъдро и стилно". Тя също го описва като "стратегия и инструмент за преосмисляне на идентичността, за преосмисляне на себе си в различен контекст", предаде People.



Милър добавя, че изложбата ще "илюстрира как чернокожите хора са се трансформирали от поробени и стилизирани като луксозни предмети, придобити като всеки друг знак за богатство и статус, до автономни, самоизграждащи се индивиди, които са глобални тенденции".



Съпредседателите на Met Gala за 2025 г. са Колман Доминго, пилотът от Формула 1 Люис Хамилтън, A$AP Роки, Фарел Уилямс и Анна Уинтур заедно с почетния председател ЛеБрон Джеймс. Групата е смесица от ветерани на Met Gala, както и новодошли.