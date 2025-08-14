ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Теодора Мудева ще води конкурса Кралица на Бургас
Теди вече е утвърдено лице в светските среди, а опитът ѝ като водещ на престижни прояви на модна агенция Inter Models Burgas е гаранция, че публиката ще се наслади на безупречна водеща, която умее да превръща всяко събитие в незабравимо преживяване.
Конкурсната вечер ще бъде обогатена и от специални музикални изпълнения. Сред тях е изключителният талант Ния Стоянова – певица, чийто глас и присъствие впечатляват от първия момент. Ния пее от едва тригодишна възраст и е завършила музикалното училище в Бургас със специалност пиано. Тя е част от вокален ансамбъл "Фортисимо" и вокална формация "Морски песъчинки", с които е завоювала редица европейски и световни отличия. Сцената е нейният втори дом – както в България, така и в чужбина, тя
Гостите на вечерта ще се насладят и на енергичното присъствие на "Балетна школа За принцеси Бургас " с ръководител и хореограф - примабалерината на Държавна опера Бургас Даниела Туртуманова, които ще добавят своя артистичен подпис към празничната атмосфера.
Организаторите на конкурса, водени от лицензианта Ваня Маринова, подготвят уникална програма, каквато не е имало досега – съчетание от красота, стил и изненади, които ще останат в сърцата на публиката. "Искаме да подарим на града едно запомнящо се шоу, изпълнено с емоции и вдъхновение. Надявам се бъдещата победителка отново да донесе короната на "Мис България" в нашия град", споделя г-жа Маринова.
"Кралица на Бургас 2025" ще се проведе пред Културен дом НХК от 19:00 часа и е част от летния културен календар на Община Бургас, която е официален партньор на събитието. Вечерта на 21 август ще бъде празник на красотата, изкуството и таланта – среща на най-доброто от Бургас и България в едно незабравимо шоу.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Грандиозен творчески успех за представителите на една зодия днес
09:37 / 14.08.2025
Нови милиони потичат към тях
09:27 / 14.08.2025
Страх тресе Бекъмови
09:31 / 14.08.2025
Драма в семейството на Джо Байдън
08:44 / 14.08.2025
Синът на Владимир Каролев се завърна
17:28 / 13.08.2025
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
17:11 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета