Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Теодора Мудева ще води конкурса Кралица на Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 10:07Коментари (0)84
©
На 21 август сцената на "Кралица на Бургас 2025" ще засияе с особена светлина – вечерта ще бъде поверена в ръцете на "Мис България 2018" Теодора Мудева. Коронованата красавица, добре позната на бургаската публика със своето изящество и професионализъм, ще внесе неподражаем чар и елегантност в едно от най-бляскавите събития на сезона.

Теди вече е утвърдено лице в светските среди, а опитът ѝ като водещ на престижни прояви на модна агенция Inter Models Burgas е гаранция, че публиката ще се наслади на безупречна водеща, която умее да превръща всяко събитие в незабравимо преживяване.

Конкурсната вечер ще бъде обогатена и от специални музикални изпълнения. Сред тях е изключителният талант Ния Стоянова – певица, чийто глас и присъствие впечатляват от първия момент. Ния пее от едва тригодишна възраст и е завършила музикалното училище в Бургас със специалност пиано. Тя е част от вокален ансамбъл "Фортисимо" и вокална формация "Морски песъчинки", с които е завоювала редица европейски и световни отличия. Сцената е нейният втори дом – както в България, така и в чужбина, тя

Гостите на вечерта ще се насладят и на енергичното присъствие на "Балетна школа За принцеси Бургас " с ръководител и хореограф - примабалерината на Държавна опера Бургас Даниела Туртуманова, които ще добавят своя артистичен подпис към празничната атмосфера.

Организаторите на конкурса, водени от лицензианта Ваня Маринова, подготвят уникална програма, каквато не е имало досега – съчетание от красота, стил и изненади, които ще останат в сърцата на публиката. "Искаме да подарим на града едно запомнящо се шоу, изпълнено с емоции и вдъхновение. Надявам се бъдещата победителка отново да донесе короната на "Мис България" в нашия град", споделя г-жа Маринова.

"Кралица на Бургас 2025" ще се проведе пред Културен дом НХК от 19:00 часа и е част от летния културен календар на Община Бургас, която е официален партньор на събитието. Вечерта на 21 август ще бъде празник на красотата, изкуството и таланта – среща на най-доброто от Бургас и България в едно незабравимо шоу.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Грандиозен творчески успех за представителите на една зодия днес
09:37 / 14.08.2025
Нови милиони потичат към тях
09:27 / 14.08.2025
Страх тресе Бекъмови
09:31 / 14.08.2025
Драма в семейството на Джо Байдън
08:44 / 14.08.2025
Синът на Владимир Каролев се завърна
17:28 / 13.08.2025
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
17:11 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Задържаха група за отвличания
Проблем с недостига и износа на лекарства
Лято 2025
Хороскоп за деня
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: