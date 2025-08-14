Теодора Мудева ще води конкурса Кралица на Бургас

© На 21 август сцената на "Кралица на Бургас 2025" ще засияе с особена светлина – вечерта ще бъде поверена в ръцете на "Мис България 2018" Теодора Мудева. Коронованата красавица, добре позната на бургаската публика със своето изящество и професионализъм, ще внесе неподражаем чар и елегантност в едно от най-бляскавите събития на сезона.



Теди вече е утвърдено лице в светските среди, а опитът ѝ като водещ на престижни прояви на модна агенция Inter Models Burgas е гаранция, че публиката ще се наслади на безупречна водеща, която умее да превръща всяко събитие в незабравимо преживяване.



Конкурсната вечер ще бъде обогатена и от специални музикални изпълнения. Сред тях е изключителният талант Ния Стоянова – певица, чийто глас и присъствие впечатляват от първия момент. Ния пее от едва тригодишна възраст и е завършила музикалното училище в Бургас със специалност пиано. Тя е част от вокален ансамбъл "Фортисимо" и вокална формация "Морски песъчинки", с които е завоювала редица европейски и световни отличия. Сцената е нейният втори дом – както в България, така и в чужбина, тя



Гостите на вечерта ще се насладят и на енергичното присъствие на "Балетна школа За принцеси Бургас " с ръководител и хореограф - примабалерината на Държавна опера Бургас Даниела Туртуманова, които ще добавят своя артистичен подпис към празничната атмосфера.



Организаторите на конкурса, водени от лицензианта Ваня Маринова, подготвят уникална програма, каквато не е имало досега – съчетание от красота, стил и изненади, които ще останат в сърцата на публиката. "Искаме да подарим на града едно запомнящо се шоу, изпълнено с емоции и вдъхновение. Надявам се бъдещата победителка отново да донесе короната на "Мис България" в нашия град", споделя г-жа Маринова.



"Кралица на Бургас 2025" ще се проведе пред Културен дом НХК от 19:00 часа и е част от летния културен календар на Община Бургас, която е официален партньор на събитието. Вечерта на 21 август ще бъде празник на красотата, изкуството и таланта – среща на най-доброто от Бургас и България в едно незабравимо шоу.