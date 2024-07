Тежка диагноза възпрепятства един от хедлайнерите на A to JazZ

© Един от най-очакваните хедлайнери на тазгодишното издание на музикалния фестивал A to Jazz - електронното джаз-фънк дуо KNOWER, отмени участието си в последния момент поради здравословни причини, видя "Фокус". Тъжната новина споделиха организаторите на страницата на фестивала в социалните мрежи.



За щастие бързата реакция на басиста и експериментален музикант MonoNeon ще спаси финалната вечер на 14-ото издание на обичания от хиляди фестивал.



Ето какво написаха организаторите на A to JazZ:



Важно съобщение!



За голямо съжаление нашите приятели KNOWER отмениха цялото си юлско турне. Причината е диагностицирането на Луи Кол с тежък двигателен срив и наложителното му влизане за лечение, което ще отнеме поне месец.



“Много съжалявам, но трябва да отменя юлското турне на KNOWER. Току-що бях диагностициран с някакъв вид срив на нервната система на гърба и лекарите ми казаха, че не мога да продължа с работата си за момента. Колкото и да мразя да отменям концерти, не мога да застраша здравето си точно сега. Трябва да си взема този месец почивка, за да се излекувам.", каза Луи Кол специално за публиката на A to JazZ.



Вашите аплодисменти за невероятния MonoNeon, който ще закрие тринадесетия A to JazZ с величествено фънк шоу! Феноменът на баса ще пристигне заедно с бандата си и ще закрие фестивала с взрив от слапове, груув и много танци!