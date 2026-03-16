Тежка емоционална криза едва не съсипала Меги от "Търси се"
©
Трудният период за телевизионната водеща започва още по време на работата ѝ в bTV. Въпреки професионалния успех, Меги се чувствала неудовлетворена и "невидима“. Емоционалното напрежение ескалирало в силна паник атака, която я принудила да спре и да преосмисли живота си.
Кризата се задълбочила от поредица лични удари, които са изключително тежки - загубата на нейния баща, влошеното здравословно състояние на майка ѝ, полничните премеждия на сина ѝ Константин;
Опора в тези моменти е съпругът ѝ Ивайло Фичев, с когото се запознават преди 11 години на вечеря, организирана от Нели. Пътят им към родителството обаче не е лесен. Двамата се сблъскват с генетичен проблем – форма на анемия, която създавала риск за бъдещото им дете.
Въпреки скептицизма на някои специалисти и дългия процес по замразяване на яйцеклетки, Меги се доверява на интуицията си. Чудото се случва и тя забременява още при първия ин витро опит. Днес синът им Константин е на 10 години.
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.