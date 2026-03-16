Бившата водеща на емблематичното предаване по bTV "Търси се“ Меги Димчева премина през тежък житейски катарзис, белязан от паник атаки, здравословни проблеми и загуба на близък човек. Но на 52 годиния тя открива новото си аз. Днес тя е посветена на авторския си проект "Чудесата в нас“, който помага на другите да открият вътрешния си мир, информира Plovdiv24.bg.Трудният период за телевизионната водеща започва още по време на работата ѝ в bTV. Въпреки професионалния успех, Меги се чувствала неудовлетворена и "невидима“. Емоционалното напрежение ескалирало в силна паник атака, която я принудила да спре и да преосмисли живота си.Кризата се задълбочила от поредица лични удари, които са изключително тежки - загубата на нейния баща, влошеното здравословно състояние на майка ѝ, полничните премеждия на сина ѝ Константин;Опора в тези моменти е съпругът ѝ Ивайло Фичев, с когото се запознават преди 11 години на вечеря, организирана от Нели. Пътят им към родителството обаче не е лесен. Двамата се сблъскват с генетичен проблем – форма на анемия, която създавала риск за бъдещото им дете.Въпреки скептицизма на някои специалисти и дългия процес по замразяване на яйцеклетки, Меги се доверява на интуицията си. Чудото се случва и тя забременява още при първия ин витро опит. Днес синът им Константин е на 10 години.