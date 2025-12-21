Тежка загуба за Джордж Клуни
©
Източници на престижното издание People потвърдиха черната вест. Ада е издъхнала в петък, 19 декември 2025 г., след мъчителна и продължителна битка с рака. Тя е била в здравния център St. Elizabeth Healthcare в Еджууд, Кентъки.
Самият Джордж Клуни не скри сълзите си и направи трогателно изявление пред медиите. "Моята сестра, Ада, беше моят истински герой. Тя се изправи срещу болестта с невероятен кураж и дори с хумор. Никога не съм срещал толкова смел човек. Ще ни липсва ужасно много“, сподели съкрушеният актьор.
Погребението на Ада Цайдлър е насрочено за понеделник, 22 декември. Семейството е отправило специална молба към приятелите и познатите – вместо цветя, да се направят дарения за библиотеката Knoedler Memorial Library в Аугуста. Това е мястото, което тя е обичала и подкрепяла през целия си живот.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Чарли Шийн заживя с мъж?
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:01 / 20.12.2025
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
22:01 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:54 / 20.12.2025
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:24 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
09:15 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.