Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
©
Най-фрапиращи в салона на Вики са цените за перманентен грим. Микропигментацията на вежди, устни или микроблейдингът струват по 320 евро за процедура. Опушената очна линия излиза 200 евро, а междумигленият контур — 150 евро.
Това са цени, които за една манипулация надхвърлят месечния бюджет за разкрасителни услуги на средностатистическата българка.
И това далеч не е всичко. Маникюр с изграждане за дълги нокти достига 70 евро, дермапен терапията за лице е 80 евро, професионалният вечерен грим също удря 80 евро. При фризьорските услуги цените също не са за всеки - трайно изправяне на коса и обезцветяване стигат до 150 евро, а кичури и балеаж — до 130 евро.
Лазерната епилация също сваля кожи - процедурата за цели крака при жени е цели 140 евро, а при мъжете е още по-скъпо - 190 евро.
Всичко това превръща салона на Кузманова в истински тест за дебелината на портфейла.
Зад лъскавия интериор на луксозния козметичен салон обаче стои и една добре известна истина от светските среди - дългият и безкрайно скъп ремонт на новия център е платен изцяло от Димитър Рачков. Комикът не пестил средства за обзавеждане от скъпи дизайнери и техника от последно поколение, за да може половинката му да стартира бизнеса си в "правилната“ среда. И както изглежда - инвестицията вече се избива ударно.
Именно по време на шумното откриване на салона двамата официално обявиха и годежа си, като Рачков демонстративно показа, че е готов най-сетне да се задоми законно. Събитието се превърна в светска хроника с ясното послание, че Виктория вече не е просто "бивша адреналинка“, а жена с бизнес, зад който стои един от наи-популярните актьори у нас.
Въпреки това в социалните мрежи вече се чуват гласове, че цените в новия разкрасителен център са непосилни за масовия клиент и са ориентирани към тясна, заможна аудитория. Дали салонът ще продължи да се "пука по шевовете“, или скандалният ценоразпис ще охлади ентусиазма, предстои да се види. Едно е сигурно - Виктория Кузманова стартира бизнеса си със замах, а портфейлите на клиентите й ще бъдат подложени на сериозни изпитания.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Крум Савов обяви голямо завръщане
23:05 / 05.02.2026
Наум каза какво да не очакваме в сезон 5 на "Ергенът"
17:29 / 05.02.2026
Нов развод в семейство Гущерови
16:55 / 05.02.2026
Елен Колева с разказ през сълзи за Калин Терзийски
15:46 / 05.02.2026
Малки бани, големи решения: мебели за баня, които пестят място и ...
15:03 / 05.02.2026
Голям успех за дъщерята на Румен Радев
14:58 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.