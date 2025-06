Тези храни, които можем да виним, ако имаме акне

© Някога се е смятало, че акнето е проблем само за тийнейджърите. Но истината е, че все повече възрастни - особено жени над 25 години, се сблъскват с упорити пъпки, възпаления и раздразнена кожа, въпреки внимателната грижа и козметика. Може би сме опитвали всичко - серуми, кремове, скъпи процедури... а кожата ни все пак не ни отвръща с благодарност.



Но ако проблемът не е в огледалото, а... в храната? Все повече дерматолози и нутриционисти потвърждават това, което мнозина вече са заподозрели: има храни, които тихо, но мощно, подхранват акнето. В следващите редове ще разберем кои са те, защо влияят на кожата ни по този начин и - най-важното - как можем да направим малки промени в менюто си, които да доведат до голяма промяна в отражението ни. Ето и седем примера за храни, подбрани от Eat This Not That, които можем да виним, ако имаме акне.



1. Овесено мляко - полезно, но не за всеки



Овесеното мляко е любимо на веганите и тези, които избягват лактоза. Но според дерматолога д-р Каран Лал, то има висок въглехидратен индекс и може да стимулира акне при някои хора. Захарите в овеса повишават инсулина - а това води до повече мазна кожа и възпаления.



2. Суроватъчен протеин - скрит враг в шейковете



Добавяме протеин към смутито си за тонус? Добре, но ако е суроватъчен, може да влоши състоянието на кожата. Д-р Емили Ууд обяснява, че концентрираният протеин повишава хормона IGF-1, който от своя страна увеличава андрогените (като тестостерон) и насърчава образуването на комедони (запушени пори). "Ефектът е като да изпием 6-12 литра мляко!" казва тя.



3. Храни с висок гликемичен индекс - сладки капани



Сладкиши, бял хляб, газирани напитки и ориз - всички те бързо вдигат кръвната захар. Това активира производството на инсулин и себум (мазнина по кожата), което е идеална рецепта за акне. Захарта захранва възпаленията и бактериите, които предизвикват пъпки. По-добре да изберем плодове вместо сладки изделия.



4. Витамини B6 и B12 - неочаквани нарушители



Тези витамини се приемат често за енергия и имунитет, но могат да променят баланса на кожната микрофлора. Те влияят на бактерията P. acnes - основен "заподозрян" в образуването на пъпки. Възможно е добавките с високи дози B6/B12 да отключат акне, особено ако се приемат често.



5. Йод в големи количества - особено от водорасли



Йодът в морските храни и добавки с водорасли може да изглежда като супер храна, но понякога действа обратното. Високият прием на йод повишава възпаленията и мазната секреция в кожата.



6. Обезмаслено мляко - парадоксът на "по-здравословния" избор



Няколко проучвания показват връзка между консумацията на обезмаслено мляко и поява на акне - особено при тийнейджъри. Причините? Хормоните в млякото, повишаването на инсулина, протеините, а понякога и... съдържанието на йод.



7. Соев протеин - умереността е ключ



Соевият протеин е основна част от диетата на много вегани, но прекаляването с него може да предизвика акне при някои хора, пише lifestyle.bg. Причината - влиянието на соята върху хормоните.