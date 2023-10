The Beatles издават "емоционална" песен на 2 ноември

© Jeff Hochberg Повече от 50 години след като The Beatles се разпаднаха, групата обяви издаването на тяхната "последна песен".



Наречена "Now And Then", в превод на български език "Сега и тогава", тя е базирана на демо запис от 70-те години на Джон Ленън и е завършен миналата година от сър Пол Маккартни и сър Ринго Стар.



Сър Пол обяви песента в интервю за BBC това лято, като каза, че AI технологията, изкуственият интелект, е била използвана за "извличане" на вокалите на Ленън от стара касета.



Премиерата на парчето ще бъде в 14:00 GMT или 16 ч. българско време в четвъртък, 2 ноември.



Той също така ще бъде включен в наскоро ремастерираните версии на албумите "Red and Blue на The Beatles", които трябва да се видят на 10 ноември.



Първоначално издадени през 1973 г., компилациите, обхващащи цялата кариера, са описани от списание "Rolling Stone" като "може би най-влиятелните албуми с най-големите хитове в историята".



Включвайки всичко от "Love Me Do до The Long And Winding Road", двата тома са по същество разделени между ранните дни на бандата ("Червения албум") и техния по-експериментален и експанзивен късен период ("Синия албум").



В прессъобщение "оцелелите" Бийтълс казаха, че завършването на песента е било сюрреалистично изживяване.



"Ето го, гласът на Джон, кристално чист", каза сър Пол. "Това е доста емоционално. И всички ние свирим на него, това е истински запис на Бийтълс. През 2023 г. да продължаваш да работиш върху музиката на Бийтълс и да издадеш нова песен, която публиката не е чувала, мисля, че е вълнуващо нещо".



"Това беше най-близкото, което някога ще се доближим до това да го върнем в стаята, така че беше много емоционално за всички нас", добави Стар. "Сякаш Джон беше там, нали знаете. Далеч е".



"Боклук" запис



"Now And Then" е първоначално е написана от Джон Ленън след разпадането на The Beatles през 1970 г. и от години се разпространява като "бутлег", незаконен запис на аудио или видео изпълнение, което не е издадено официално от изпълнителя или съгласно друго законово разрешение.



Любовната песен и извинение е адресирана до стар приятел или любовница, на когото Ленън заявява: "От време на време ми липсваш /От време на време искам да се върнеш при мен".



След като Ленън беше смъртоносно прострелян пред жилищната си сграда в Ню Йорк през декември 1980 г., неговата вдовица Йоко Оно даде песента на сър Пол.



Беше на касета с надпис "For Paul", която също съдържаше ранни версии на "Free As A Bird" и "Real Love", които останалите Бийтълс издадоха като сингли през 1995 и 1996 г., като част от техния проект "Anthology".



Групата също се опита да запише "Now And Then", но сесията бързо беше изоставена - китаристът Джордж Харисън каза, че качеството на записа на Ленън е "боклук".



Оттогава сър Пол иска да завърши песента, а напредъкът в аудиотехнологиите най-накрая направи това възможно.



Пускането на "Now And Then" ще бъде предшествано от документален филм за създаването на песента, чиято премиера ще бъде на 1 ноември в сряда.