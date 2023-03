The Weekend е най-популярният изпълнител в света

© Reuters Световноизвестният певец The Weekend е официално най-популярният изпълнител в света. Това стана ясно от статистиките на Guiness World Records.



От Guiness заявиха, че нито един друг изпълнител не се доближава дори малко до популярността на The Weekend.



Канадският изпълнител вече постави два световни рекорда. Той в момента е най-слушаният изпълнител в Spotify със 111.4 млн. слушания към 20 март. Той също се превърна в първия изпълнител достигнал 100 млн. слушатели на месечна база.



Най-близкият изпълнител до The Weekend е Майли Сайръс, която се слуша от близо 82.4 млн.души месечно.