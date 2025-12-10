След като стигна до финала на "Ергенът: Любов в рая“, Тихомир Литов открехва завесата за истинските си чувства към Натали и отношенията си с Орлин.Тихомир Литов беше една от най-коментираните фигури на финала на "Ергенът: Любов в рая“. Той напусна предаването с празни ръце, след като не успя да хване ръката на Натали. А тя прие пръстен от Орлин, към когото започна да изпитва симпатии още в началото на предаването.Въпреки тази развръзка, самият Тихомир признава, че сърцето му е трепнало само за една дама от предаването.Тихомир не се опитва да крие, че Натали е била жената, която наистина е успяла да привлече вниманието му. На въпрос коя е тя, отговорът му е повече от красноречив."Натали, Натали, Натали. Наистина имах чувства към нея“, признава ергенът.Той признава, че е имал чувства към нея, но "разбрах в последствие, че няма да станат нещата“, споделя той.Тихомир смята, че отношенията между двамата с Натали е можело да се развият по друг начин, ако подходът му още от самото начало е бил по-различен.След предаването Тихомир не поддържа приятелски отношения с Виктория, с който в "Ергенът: Любов в рая“ се бяха разбрали да играят стратегически заедно. Той я определя като прекрасна, грижовна и много добра жена, но симпатиите му спират то това ниво. Той подчертава, че към Виктория никога не е имал чувства, освен приятелски, пише Ladyzone.