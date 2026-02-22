TikTok звездата Хаби Лейм подписа историческа сделка
Сделката е сред най-големите бизнес транзакции, осъществявани някога от индивидуален онлайн създател, и показва нова тенденция в начина, по който водещите инфлуенсъри монетизират аудиторията си - преминавайки от единични рекламни договори към участие в собственост и корпоративни структури.
Самият Лейм, който според информацията е държал 49% от компанията, ще стане акционер в Rich Sparkle. Така, той вече няма да е просто лице на марката, а стратегически партньор с влияние върху управлението.
От компанията определят сделката като "революция в глобалния модел за електронна търговия чрез съдържание“. По техни прогнози партньорството може да генерира над 4 милиарда долара годишни продажби, използвайки общата аудитория на Лейм от около 360 милиона последователи в TikTok и Instagram.
Планира се основният бизнес фокус да бъде върху САЩ, Близкия изток и Югоизточна Азия, като се подготвят съвместни продуктови линии в козметиката, парфюмите и модата.
Един от най-иновативните елементи в споразумението е разрешението за създаване на дигитален AI двойник на Лейм. Технологията ще пресъздава лицето, гласа и характерните му жестове, за да създава съдържание на различни езици и да участва във виртуални лайвстриймове в различни часови зони - без физическото му присъствие.
Според медийни коментари това означава, че зрителите могат да видят Лейм да реагира на сложен лайфхак в онлайн излъчване от Токио, докато едновременно се появява в модна кампания в Дубай - процес, определян като "индустриализация на харизмата“.
25-годишният Лейм стана световно известен по време на пандемията от COVID-19, след като загуби работата си като оператор на машина във фабрика край Торино, Италия.
Неговите кратки видеа без думи, в които със сериозно изражение и характерен жест осмива прекалено сложни житейски трикове, се превърнаха в глобален феномен, преодолявайки езиковите бариери и му донесоха една от най-големите аудитории в социалните мрежи.
По данни на Forbes през 2025 г. Лейм е бил десетият най-добре печелещ създател на съдържание с приходи от около 20 милиона долара. Самият той коментира пред изданието: "Не трябва да бързаш да печелиш пари - първо прави съдържанието, което ти харесва.“
