Есента е сезонът на топлите цветове, уюта и... тиквата! Освен вкусна и ароматна, тя е и магически еликсир на красотата.Тиквата е богата на антиоксиданти, витамини А и С, цинк, плодови ензими и алфа-хидрокси киселини – съставки, които изглаждат, озаряват и подхранват кожата.Ако след любимата крем супа или печена тиква ви остане малко пюре – не го изхвърляйте. Превърнете го в натурална козметика и си подарете няколко специални минути грижа за себе си, пише Tialoto.bg.1. Захарен скраб за тяло½ чаша тиквено пюре½ чаша зехтин1 чаша захарСмесете съставките до гъста паста. Под душа нанесете върху влажна кожа, масажирайте с кръгови движения и изплакнете.А резултатът – мека, обновена и копринена кожа.½ чаша тиквено пюре½ чаша кокосово маслоНанесете сместа върху тялото под душа, оставете да подейства 2–3 минути и изплакнете.Кожата остава хидратирана, еластична и ухаеща на есен.1 чаша тиквено пюре2 с. л. кафява захар1 с. л. мед½ чаша кисело млякоНанесете върху лицето, оставете за 10 минути и изплакнете с хладка вода.Тази маска нежно ексфолира кожата и спомага за изравняване на тена.Есенен уют и топлина – Най-вкусните рецепти с кестени, които да направите още днес:¼ чаша тиквено пюре1 с. л. ябълков оцет1 яйцеРазбъркайте добре, нанесете и оставете за 15–20 минути. Изплакнете добре с хладка вода.Кожата ви ще бъде свежа и балансирана, без прекомерно омазняване.¼ чаша тиквено пюре1 ч. л. зехтин1 ч. л. мед1 яйцеОставете маската върху лицето за 20 минути, след което изплакнете.Тази комбинация дълбоко подхранва и омекотява сухата кожа.¼ ч. л. тиквено пюре¼ ч. л. кокосово масло½ ч. л. фина захарВтрийте внимателно в устните, масажирайте и отмийте.Устните стават гладки, сочни и подхранени.1 чаша тиквено пюре½ чаша кисело мляко1 с. л. медНанесете по дължината на косата и скалпа, покрийте с шапка за баня и оставете за 20–30 минути.Измийте както обикновено – косата става мека и блестяща.½ чаша тиквено пюре1 яйце1 ч. л. медНанесете сместа върху краката, увийте ги с фолио или сложете стари чорапи. След 15 минути изплакнете и подсушете.½ чаша тиквено пюре2 с. л. зехтин½ чаша морска солВтрийте сместа в краката, като наблегнете на петите и сухите зони.Изплакнете и се насладете на усещането за обновена кожа.¼ чаша тиквено пюре1 ч. л. бадемово масло или зехтин1 ч. л. медМасажирайте сместа в ръцете си и изплакнете след няколко минути. Ръцете остават гладки и подхранени.