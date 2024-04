© виж галерията Той е популярен американски актьор, продуцент и музикант, а днес има повод да почерпи, научи Sofia24.bg. Носител на "Оскар" за поддръжаща роля в "Опенхаймер“ (2023), два пъти номиниран за "Оскар" – за ролята си в "Чаплин“ (1992) и за поддържаща мъжка роля в "Тропическа буря“ (2008). Робърт Дауни Джуниър е роден на 4 април 1965 година в Ню Йорк. Баща му е продуцент и актьор - Робърт Дауни-старши, а майка му се казва Елси Форд. Има и по-голяма сестра на име Алисън. Дебютира в киното още на 5-годишна възраст във филма на баща си – Pound и това предопределя бъдещия му живот.



Кариерата му се характеризира със забележителен успех в младостта му, последвана от период на злоупотреба с наркотици и правни неприятности, преди възобновяване на търговския му успех отново в средна възраст. През 2008 г. Дауни е обявен от списание "Time“ за един от 100-те най-влиятелни хора в света, а от 2013 до 2015 г. той е посочен от Forbes като най-високоплатеният актьор в Холивуд.



Филмите му събират над 14,4 милиарда долара в световен мащаб, което го прави един от най-високо платените звезди на бокс офиса за всички времена. На петгодишна възраст прави актьорския си дебют във филма на Робърт Дауни старши "Паунд“ през 1970 г. Впоследствие работи с Брат Пак във филмите за тийнейджъри "Нечиста наука“ (Weird Science (1985) и "Под нулата“ (Less Than Zero (1987). През 1992 г. Дауни се превъплъщава в главния герой във филма "Чаплин“, за което е номиниран за Оскар за най-добър актьор и печели награда BAFTA.



След престой в клиника за лечение на злоупотреба с наркотици, той се присъединява към телевизионния сериал "Али Макбийл“, за който печели награда "Златен глобус“. След две обвинения за наркотици, една в края на 2000 г. и една в началото на 2001 г., той е уволнен и героят му е елиминиран. Той остава в разпоредена от съда програма за лечение и поддържа своята трезвеност от 2003 г. нататък. Той също играе главния герой в "Шерлок Холмс“ (2009) на Гай Ричи, който му печели втория "Златен глобус“. Най-голяма слава му носи филмът "Железният човек“/ Тони Старк в седем филма от поредицата на Marvel от 2008 г. насам отново, гледахме го в "Отмъстителите: Война без край" (2018).



Робърт Дауни Джуниър и съпругата му Сюзън са семейство от 18 години. Двамата имат син на име Екстън и на дъщеря на име Аври. Дауни също така е баща на син от предишен брак - Индио.