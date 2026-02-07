Диригентът Константин Добройков и оперната певица Габриела Стамова се сгодиха след 15-годишна връзка.Това се случи преди броени дни в Единбург. "Оказаха се най-студените дни. Имаше снежна буря и заради нея полетът до Шотландия закъсня. Престояхме 7 часа в Амстердам и имаше вероятност да не стигнем, защото гледахме как постоянно канселират полети. Притеснявахме се, а едва намерих три свободни дни и за първи път от 10 г. бяхме само двамата“, разказа пред "Телеграф“ маестрото.Те се запознават още през 2008 г. По онова време той е студент в САЩ и всяко лято през ваканцията се прибира в родния Пловдив. "Имах среща с мой съученик - оперен певец. Той се връщаше от урок по пеене със своя колежка и така ни запозна с Габи. Чак през 2011 г. обаче започнахме да излизаме - бяхме свободни и не спирахме да си говорим по 7-8 часа на ден. Веднага пламна искрата, допаднахме си на секундата. През 2013 г., като се върнах, заживяхме заедно почти веднага.През 2016 г. се роди дъщеря ни Алина, а през 2023 г. и синът ни Виктор. Животът ни пое в своята посока и нямаше нужда да сме женени.Говорили сме си за узаконяване на връзката, но нищо конкретно. От известно време се появи вътрешно желание у мен да довършим цялата приказка“, връща лентата назад Добройков.Годежния пръстен с диамант е избрал от бижутерски магазин в Пловдив по препоръка от приятели. "Само дъщеря ни знаеше за това предварително - бях я заклел да не казва и тя успя да опази тайната. През последните 9 месеца едва намирах време да спя от работата в Пловдивската опера, записи в БНР, оркестрации за много артисти, но в крайна сметка намерих няколко свободни дни и направих резервация за Единбург. На 8 януари имах рожден ден – вечерта имахме представление на "Евита“ – аз дирижирам, а Габриела и дъщеря ни участват също в спектакъла. Останахме да пренощуваме в София и в 5 ч. сутринта излетяхме. С малко закъснение пристигнахме и както се разхождахме по красивия център, реших да й предложа. Тя се изненада много. А известно време преди това се правех на луд, за да разсея съмненията. Казвах - стига сме повдигали тая тема. Още преди да се върнем изпратихме снимката с пръстена на майките ни и те бяха много учудени, питаха - защо чакахте 15 г. Единбург е много романтичен и красив и сигурно ще се връщаме още много пъти там“, продължава Косьо.За сватбата все още нищо конкретно не са решили, само знаят, че искат да е малка, с най-близките роднини и приятели. "Много ни привлича идеята Несебър – Старият град ни е любимо място, мислим в тази посока“, добавя той. Отстрани двамата изглеждат като перфектната двойка, а маестрото е категоричен, че и отвътре е така. "Щастливи сме, връзката ни е интересна. Спомням си много ясно дядо ми какво ми казваше по въпроса. Те с баба ми са ни като пример за връзка. Той казваше: "Косе, няма значение кой какво харесва, а да гледате в една посока. Да знаете какво искате един от друг и с какво може да си помогнете. И да ти е приятно, като се прибираш вкъщи“. Мисля, че съм успял в това отношение“, споделя диригентът. Това, че двамата работят в една сфера, няма отражение във връзката им. "Караме се по някой път, но това е провокирано от ситуации в бита или заради децата, да се реши даден проблем. Иначе музикалните ни вкусове се припокриват на 90% и винаги ни е интересно да си говорим“, допълва музикантът.За последния си рожден ден Константин Добройков е получил икона на Богородица и Исус от естрадната прима Лили Иванова. Той дебютира с диригентската палка на големия й концерт със симфоничен оркестър в зала "Арена“ през декември 2024 г., както и турнето през 2025 г."След първия концерт тя ми се обади за Коледа. Аз тогава още й нямах номера и чувам в телефона: "Здравейте, обажда се Лили Иванова, искам да ви пожелая хубави празници“. Сега за благотворителния концерт в Арената на 24 май няма да мога да участвам, тъй като имам представление на "Коса“. Вместо мен ще дирижира Митко Косев. Иначе аз ще бъда с Лили на концерта пред "Александър Невски“ на 2 септември“, каза маестрото. Той е поканен да се присъедини към екипа й от композитора и музикален продуцент на примата Ангел Дюлгеров, с когото са съученици от Музикалното училище в Пловдив. "Следим развитието си и той ми се обади един ден да ми каже: "Много бих искал да направим този проект с теб“. С удоволствие се съгласих“. А как се работи с Лили? "Много лесно, защото е голям професионалист и знае какво иска. Обградила се е с най-добрите музиканти. Тя винаги идва в последния момент на репетиции и ни отвява главите на всички с начина, по който пее. Малко съм общувал с нея, но когато сме имали контакт, винаги е много мила, добър човек и страхотен професионалист. Имал съм шанса няколко пъти да седна на маса с нея и мога да кажа, че е пълна със забавни истории. Тя много обича вицове, дори такива за себе си, и ги разказва със смях. Самокритична е и си личи, че й пука за това, което прави. Важно й е да е перфектна във всеки един момент пред публиката. То това си и личи от произнасянето на всяка сричка в концерта. С песните си разказва истории от живота си и затова така влияе на всички, а ефектът от концертите й е поразителен“, споделя Константин Добройков.Константин Добройков продължава да дирижира едни от най-успешните мюзикъли на Пловдивската опера – "Коса“, "Продуцентите“, "Исус Христос“, "Евита“... През декември пък излезе мюзикълът на Стефан Вълдобрев "Лепило за брада“, за който е направил оркестрациите, а през март предстои премиерата на "Евридика“ във Военния театър по музика на Дони, като диригентът му помага за оркестрирането. Също през март го чака тежък запис с оркестъра на БНР на "Похвално слово за Кирил Философ, наречен Кирил“ от Константин Илиев, което не е записвано до момента, а наскоро е възстановено от ръкописи. През цялата година пък с Борислав Славов ще работят по музиката на нова видеоигра.