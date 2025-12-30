Той е политик, а тя световноизвестна поп звезда и двамата са луди един за друг
Певицата и бившият канадски министър-председател дадоха силен старт на отношенията си, като предприеха съвместно пътуване до Япония. Малко след това Пери публикува в социалните мрежи серия от снимки от тяхното пътешествие, които бързо привлякоха интереса на феновете.
По информация на близки до двойката източници Трюдо високо оценява вниманието и подкрепата, които Кейти Пери му оказва. Според тях самата певица е имала нужда от ново запознанство и стабилна връзка, особено след поредицата от разочарования и неуспехи както в личен, така и в професионален план.
"Той е политик, а тя световноизвестна поп звезда. Някои хора им симпатизират, други са по-скептични, но това е напълно нормално", коментират запознати.
Преди връзката си с Джъстин Кейти имаше дългогодишни отношения с актьора Орландо Блум, от когото има дете. Твърди се, че в края на тяхната връзка отношенията им са били силно влошени и изпълнени с проблеми. Преди него певицата беше омъжена за комика Ръсел Бранд, като бракът им продължи три години.
От друга страна отношенията между Пери и Трюдо започнаха да се развиват през лятото, като първи за това съобщиха TMZ.
"Той е луд по нея и я смята за перфектната жена", разкрива източник пред Page Six. "Не е тайна за никого, че Джъстин има слабост към известни жени. Някои твърдят, че връзката е просто ПР ход, но истината е, че той наистина държи на Кейти."
