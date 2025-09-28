ЗАРЕЖДАНЕ...
|Той е все още жив, но дъщерите му са в надпревара за наследството му от 250 млн. долара
70-годишният актьор от "Умирай трудно“ е диагностициран с фронтотемпорална деменция през 2023 г. и сега живее в отделен дом с денонощни грижи, пише Radar Online.
47-годишната Ема наскоро каза пред Даян Сойер от ABC, че извеждането му от семейния дом е било необходимо за дъщерите им, 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин. "Брус би искал това за дъщерите ни“, каза тя, добавяйки: "Той би искал те да бъдат в дом, който е по-съобразен с техните нужди, а не с неговите“.
Но източник, близък до семейството, твърди: "Ема е под огромен натиск в момента. Тя не само наблюдава грижите за Брус, но и вече е получила правото да управлява огромното му богатство, което раздразни другите близки на Брус. Реалността, че тя е тази, която взема всички решения, не е убягнала на вниманието – и това е предизвикало напрежение с по-големите дъщери на Брус“.
Актрисата Деми Мур, на 62 години, и Уилис бяха женени 13 години преди развода си през 2000 г. Те имат три дъщери - Румър, на 37 години, Скаут, на 34 години, и Талула, на 31 години. Въпреки раздялата, Мур и Уилис останаха необичайно близки, дори бяха под карантина заедно с Ема и децата по време на пандемията.
В резултат на това семейството досега е представлявало единен фронт. Ема обаче се е превърнала в централна фигура във финансовите му дела.
Медицинските грижи за Уилис, според съобщенията, струват десетки хиляди долари всеки месец. Друг вътрешен човек твърди: "Ема е много внимателна с парите – ако не друго, тя е предпазлива. Тя е напълно наясно колко скъпи са станали грижите за Брус, но не се отдава на екстравагантност. Въпреки това, с наложено състояние от 250 милиона долара, въпросът кой държи юздите и къде отиват парите винаги остава на заден план“.
В разцвета на кариерата си Уилис печели над 100 милиона долара само за няколко години, появявайки се в повече от 100 филма от различни жанрове. Последният му проект, екшън филмът от 2021 г. " Assassin“ , излиза малко преди пенсионирането му, припомня "Телеграф".
